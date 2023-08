Soteldo comanda virada do Santos sobre o Grêmio em reencontro com os torcedores na Vila Belmiro

O reencontro do Santos com sua torcida foi especial. Após um período de punição jogando com portões fechados por causa dos incidentes no clássico com o Corinthians, em junho, o time alvinegro superou o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, para alegria dos torcedores que compareceram em bom número à Vila Belmiro. Soteldo entrou no segundo tempo e deu duas assistências.

continua após publicidade

Com esse resultado, o Santos, que encerrou um jejum de cinco jogos na competição, soma 21 pontos, continua na zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Bahia, o primeiro time fora da degola e que derrotou o Red Bull Bragantino também neste domingo. O Grêmio estacionou nos 33 pontos, se mantém longe do líder Botafogo e, como disse Renato Gaúcho, vai brigar apenas por uma vaga na Libertadores.

O desempenho no primeiro tempo fez o torcedor santista ficar ressabiado. Apesar de ter tido uma semana para trabalhar sob o comando de Diego Aguirre, o Santos não mostrou qualquer evolução em campo, principalmente na parte ofensiva. Muitos erros de passe e pouca movimentação. Dodô e Lucas Lima quase trombaram em uma jogada de ataque, situação que irritou bastante o treinador e gerou reação nas arquibancadas.

continua após publicidade

O Santos demonstrava uma enorme falta de confiança para definir os lances. Fruto, claro, do momento da equipe. A presença na zona de rebaixamento não é costumaz. Isso ficou nítido na melhor chance da equipe na etapa inicial, já nos acréscimos. Marcos Leonardo preferiu tocar para Lucas Limas entre gremistas em vez de finalizar ao ficar livre de marcação após Rodrigo Ely escorregar na jogada.

Se o primeiro tempo foi ruim para o torcedor do Santos, o começo da etapa final foi ainda pior. Antes do minuto inicial, aos 48 segundos, o Grêmio abriu o placar na Vila Belmiro. Após bate rebate na área, Cristaldo finalizou com força de pé direito e contou com um leve desvio na defesa para vencer o goleiro João Paulo.

Diego Aguirre entendeu que precisava mexer na equipe para não amargar mais uma derrota no comando do Santos. Soteldo entrou no lugar de Lucas Lima (com vaias da torcida, diga-se) e foi fundamental para virar o jogo. Na primeira vez que tocou na bola, o venezuelano deixou Marcos Leonardo em condições de empatar o jogo, aos 18, A virada aconteceu aos 45, quando o Grêmio vacilou em uma bola que não saiu pela lateral. Soteldo recebeu lançamento e tocou de lado para Julio Furch apenas empurrar e definir o placar.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 GRÊMIO

SANTOS - João Paulo; Joaquim (Rincón), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández (Nonato), Jean Lucas e Lucas Lima (Soteldo); Mendoza, Marcos Leonardo (Julio Furch) e Lucas Braga (Dodi). Técnico: Diego Aguirre.

continua após publicidade

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Pepê (Ronald), Carballo (Gustavo Martins), Cristaldo (Everton Galdino) e Bittelo; João Pedro Galvão (André) e Ferreira. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Cristaldo, aos 48 segundos, Marcos Leonardo, aos 18, e Julio Furch, aos 45 minutos do segundo tempo.

continua após publicidade

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

CARTÕES AMARELOS - Joaquim, Fábio, Marcos Leonardo, Soteldo, Rodrigo Ely, Julio Furch, Gustavo Martins, João Paulo, Bruno Alves, Dodô.

CARTÕES VERMELHOS - Reinaldo, Renato Gaúcho.

PÚBLICO - 12.933 torcedores.

RENDA - R$ 442.022,50.

LOCAL - Vila Belmiro.