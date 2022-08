Soteldo aparece no BID e pode reestrear pelo Santos no clássico com o São Paulo

(via Agência Estado)

De volta ao Santos e novo dono da camisa 10 deixada por Ricardo Goulart, hoje no Bahia, o meia-atacante Soteldo teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta segunda-feira. Por isso, está apto para reestrear com a camisa alvinegra já no próximo domingo, quando o time do litoral paulista faz clássico com o São Paulo na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão, às 18 horas.

Soteldo vinha treinando normalmente no Tigres, do México, portanto está em condições de ir a campo. A última partida dele pelo time mexicano foi no dia 23 de julho, quando entrou no segundo tempo e jogou por 17 minutos durante vitória por 2 a 0 sobre o Atlas. Depois disso, foi relacionado para duas partidas, contra Juárez e Querétaro, mas não saiu do banco de reservas.

A temporada no México começou em julho, e Soteldo participou de três jogos dos seis disputados pelo Tigres, todos começando como reserva. Na temporada passada, jogou 16 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Antes, era jogador do Toronto, clube no qual anotou quatro gols e seis assistências em 26 partidas.

O venezuelano de 25 anos desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã de sábado e teve uma recepção calorosa da torcida do Santos. Dezenas de santistas aguardavam no saguão do aeroporto para dar as boas-vindas. Emprestado pelo Tigres até julho de 2023, ele é a esperança do torcedor para dar mais qualidade ao setor ofensivo.

Na primeira passagem entre 2019 e 2021, Soteldo marcou 20 gols e 17 assistências em 105 jogos com a camisa alvinegra. Foi peça importante das campanhas do vice-campeonato brasileiro em 2019 e do vice da Libertadores de 2020. Meses depois, em abril de 2021, foi vendido ao Toronto, em negociação necessária para a diretoria santista encerrar um transfer ban imposto pela Fifa.

Além de Soteldo, o Santos se reforçou com o meia-atacante Luan, emprestado pelo Corinthians, com o lateral-direito Nathan, vindo do Boavista, de Portugal, e com o meio-campista argentino Gabriel Carabajal, vendido pelo Argentinos Juniors.