Herói improvável de uma final acirrada entre brasileiros e argentinos nesta tarde, em Montevidéu, o paraguaio Ramón Sosa elegeu a vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Estudiantes como o grande jogo da sua carreira. "Foi insequecível".

"Tenho que agradecer a esta torcida, que confiou na gente até o final. Foi muito duro, trabalhamos bastante, como tinha de ser e conseguimos conquistar o nosso objetivo", disse um emocionado jogador ainda no gramado.

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Em meio à alegria que tomou conta do estádio Centenário, ele lembrou da árdua trajetória que o time paulista cumpriu para conseguir se sagrar tetracampeão da Libertadores, se igualando ao rival Flamengo em conquistas continentais.

"Perdemos, empatamos, sofremos, e creio que hoje foi muito especial. Eu me dediquei muito. Desde o tempo em que eu cheguei aqui. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram muito. Temos um grupo muito especial", afirmou.

O paraguaio foi a principal novidade no time titular palmeirense. Ele entrou na vaga de Vitor Roque e foi decisivo. Autor do gol que definiu a vitória e o título, Ramon Sosa mudou a história do jogo no início do segundo tempo. Em uma bola jogada na área, ele aproveitou um desvio de Jhon Arias de cabeça para estufar a rede de Muslera. "Muito especial", disse o paraguaio.