Sorteio define possíveis rivais do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa

O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, conheceu nesta sexta-feira o caminho que vai percorrer no Mundial de Clubes da Fifa, em sorteio realizado pela Fifa, na cidade de Rabat, no Marrocos. A competição será disputada entre os dias 1 e 11 de fevereiro no país africano.

O time brasileiro vai estrear no dia 7, direto na semifinal, contra o vencedor do duelo entre o Wydad Casablanca, que representa o país-sede, e o saudita Al Hilal, atual campeão asiático. Esta partida entre os times do Marrocos e da Arábia Saudita está marcada para o dia 4.

A outra semifinal terá o Real Madrid, campeão da última edição da Liga dos Campeões da Europa, e um time ainda não definido. O rival dos espanhóis sairá do confronto entre Seattle Sounders e o futuro vencedor de Al Ahly (campeão da África) x Auckland City (campeão da Oceania). O Sounders é o atual campeão das Américas Central e do Norte.

A abertura do Mundial, no dia 1º de fevereiro, terá Al Ahly x Auckland City. Este jogo será válido pela primeira fase da competição. Na sequência, serão disputadas duas partidas de quartas de final para definir os adversários de Flamengo e Real nas semifinais.

Confira as datas do Mundial de Clubes:

1º de fevereiro - Fase preliminar (Al Ahly x Auckland City)

4 de fevereiro - Jogos 1 e 2 da segunda fase

7 de fevereiro - Semifinal 1 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)

8 de fevereiro - Semifinal 2 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)

11 de fevereiro - Disputa do terceiro lugar e Final