Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras

Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, 26, quando acontece o sorteio dos confrontos. O evento será realizado às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF.

Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas neste ano estarão em pote único no sorteio. Com isso, não haverá nenhuma restrição de jogos e rivais estaduais e históricos, como Palmeiras e Corinthians, por exemplo, poderão se enfrentar em clássicos já nesta fase.

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As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis.

Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano. Segundo a CBF, os confrontos de ida das oitavas estão previstas para os dias 1 e 2 de agosto, enquanto os de volta devem ocorrer entre 5 e 6 de agosto.

SORTEIO DA COPA DO BRASIL: ONDE ASSISTIR AO VIVO E HORÁRIO

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Data: 26/05/2025

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

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Transmissão: Canal da CBF (YouTube)

POTE ÚNICO DO SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

- Athletico-PR

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- Atlético-MG

- Chapecoense

- Corinthians

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- Cruzeiro

- Fluminense

- Fortaleza

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- Grêmio

- Internacional

- Juventude

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- Mirassol

- Palmeiras

- Remo

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- Santos

- Vasco

- Vitória