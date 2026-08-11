Sorteio da CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) define nesta terça-feira, a partir das 11h, em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O evento também será responsável por estabelecer os mandos de campo e o chaveamento completo até a grande decisão do torneio.

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Como não há restrições de potes no sorteio, qualquer equipe pode se enfrentar, o que abre a possibilidade de clássicos estaduais logo nesta fase. Os oito clubes sobreviventes na disputa — Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória — podem protagonizar duelos de peso como o Gre-Nal, o embate mineiro entre Atlético e Cruzeiro ou o clássico paulista entre Palmeiras e Santos. O torneio, que começou com 126 participantes nesta edição de 2026, também registrará um recorde histórico no número de técnicos estrangeiros presentes nesta etapa.

Além da expectativa pelos adversários, a fase de quartas de final trará uma novidade para a arbitragem: a implementação do impedimento semiautomático. A tecnologia, que estreou recentemente na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, não pôde ser utilizada nas oitavas de final porque nem todos os estádios dos times envolvidos possuíam a infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema.

Os confrontos que movimentarão a reta final do calendário de mata-mata nacional estão previstos para começar ainda neste mês. As partidas de ida têm como data-base o dia 26 de agosto, enquanto os jogos de volta e a definição dos semifinalistas ocorrerão na semana seguinte, por volta do dia 3 de setembro.