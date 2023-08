Sophia Câmara faz bela campanha no mundial sub-18 e conquista a medalha de prata em Zagreb

O Brasil conquistou sua segunda medalha no Campeonato Mundial de Judô sub-18, nesta sexta-feira. Sophia Câmara, de 16 anos, ficou com a prata na categoria até 63kg, perdendo apenas na final para a japonesa Yuri Shimizu, por ippon, após belo desempenho na competição. Foi a segunda final com representante do País em Zagreb, na Croácia. Antes, na quarta-feira, Clarice Ribeiro levou o ouro na categoria até 44kg.

Sophia Câmara era um dos destaques da deleção brasileira em Zagreb, credenciada pelos ótimos resultados na categoria. Ela vinha de prata na Copa Europeia de Teplice e bronzes na Copa Europeia de Bielsko-Biala e na Copa Pan-Americana da Bahia (categoria sub-18), na qual ficou EMS egundo no sub-21.

A caminhada de Sophia até a decisão começou com um ippon diante da romena Isabel Bob, garantindo a vaga às oitavas de final. Na segunda luta, a atleta aplicou dois wazaris (se transformam em vitória por ippon) diante da israelense Lihi Boaron.

O duelo das quartas de final foi mais complicado, diante de Nigina Saparboeva, do Usbequistão. Em disputa sem golpes, prevaleceu o maior volume de luta da brasileira, que sempre mostrou querer combate e obrigou a arbitragem a aplicar três punições à adversária.

Sophia se garantiu na disputa por medalhas ao avançar às semifinais contra a Lituana Varvara Kuchar e repetiu a estratégia das quartas. Com mais dinamismo e efetividade, passou à decisão também por causa do acúmulo de punições por falta de combate à oponente.