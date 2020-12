Son e Kane brilham, Tottenham ganha do Arsenal em clássico e retoma liderança - TNOnline

Continua após publicidade

Sólido na defesa e extremamente mortal no ataque, o Tottenham está de volta à liderança do Campeonato Inglês. Com show da dupla Son e Kane, fez 2 a 0 sobre o Arsenal no clássico de Londres, neste domingo. O jogo foi acompanhado por 2 mil torcedores nas arquibancadas do Tottenham Stadium.

Son e Kane anotaram os dois gols do triunfo do time de José Mourinho, ambos servindo o companheiro na hora de balançarem as redes. Foi mais uma demonstração de como se defender e contra-atacar do Tottenham. Pior para o Arsenal, que dominou a posse de bola, insistiu bastante e não conseguiu superar o goleiro Lloris.

O Tottenham abriu o marcador com somente 12 minutos. E com uma pintura de Son. O camisa 7 recebeu de Kane ainda no campo de defesa, partiu em velocidade pela esquerda, cortou para dentro e mandou no ângulo.Saiu querendo ouvir seu nome dos torcedores que voltaram a assistir o time no estádio e fazendo coração para as arquibancadas do Tottenham Stadium.

Em nova arrancada em altíssima velocidade, a dupla ofensiva do Tottenham inverteu os papéis. Son recebeu de Lo Celso dentro da área e serviu o goleador Kane: 2 a 0 antes do intervalo para os comandados de Mourinho.

Mesmo com quarteto ofensivo forte, com William, Saka, Lacazette e Aubameyang, o Arsenal quase não criou chances claras no jogo. Na melhor delas, Lloris fez milagre em cabeceio de Lacazette aos 22 da fase final. No mais, esbarrou em uma defesa com apenas nove gols sofridos em 11 rodadas.

O Tottenham sobe para os 24 pontos e recupera o primeiro lugar perdido para o Chelsea, no sábado. O Arsenal soma quatro rodadas sem vitórias e permanece entre o piores. É o 15° colocado, com 13 pontos.