Sócios do Fortaleza aprovam SAF com mais de 95% dos votos

Em votação realizada neste sábado, na sede social do clube, sócios proprietários e sócios torcedores votaram para constituir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com mais de 95%, batendo recorde histórico do clube no número de votantes: 1.256 contra 920, de 2015, na eleição de Jorge Mota para presidente.

Foram realizadas duas perguntas aos torcedores do Fortaleza, em processo que iniciou às 8h30 e concluiu às 15h30. O primeiro questionamento foi sobre a mudança do estatuto, enquanto o segundo girou em torno da aprovação da criação da SAF, tendo ambos mais de 95% de aprovação.

A primeira enquete teve 1202 votos para sim, 53 para não e somente um em branco, enquanto a segunda consulta encerrou com 1195 eleitores favoráveis, 57 contrários e novamente um em branco. Apesar das novidades no Tricolor, foi definido anteriormente que as ações não serão comercializadas no momento.

INSPIRAÇÃO?

O Fortaleza usou o modelo usado no Bayern, que manteve o controle dentro da própria instituição. O modelo, porém, é diferente de Botafogo e Vasco, se aproximando inclusive do América-MG, mantendo a associação do clube com ativos imobiliários, devendo ser remunerada pela SAF ao fazer utilização de Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, Centro de Excelência e demais instalações.

Além disso, será criado o cargo de Chief Executive Officer (CEO). Com remuneração e metas, o CEO ficará responsável pela gestão de todos os pontos a respeito do futebol do clube, incluindo também as categorias de base e o feminino; será um cargo contratado, ou seja, pode ser demitido conforme a vontade da associação, que manterá o controle da agremiação.

Em meio à SAF, o Fortaleza se prepara para enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será na terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.