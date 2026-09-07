Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Sobis alerta para queda do Inter e prevê drama até o fim do Brasileirão: 'Ninguém joga pior'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rafael Sobis transformou a indignação do torcedor colorado em palavras após mais uma atuação preocupante do Internacional. Ídolo do clube, o ex-atacante fez duras críticas à equipe depois da derrota por 3 a 2 para o Santos, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ninguém joga pior que o Inter nesse campeonato. A fase é tão ruim em todos os sentidos", disparou Sobis, durante análise exibida pelo SporTV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A avaliação ganhou ainda mais peso pelo desempenho apresentado no primeiro tempo. O Santos abriu 3 a 0 antes do intervalo e controlou a partida até diminuir o ritmo. Para Sobis, o resultado poderia ter sido muito mais doloroso.

"O Santos diminuiu o ritmo porque era para o Inter tomar uma goleada", afirmou.

O Colorado reagiu na etapa final e reduziu a diferença com gols de Braian Aguirre e Bruno Henrique, mas não conseguiu evitar outra derrota. O resultado manteve o time na 18ª colocação, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Grêmio e pressionado no Brasileirão, o Inter decidiu manter Paulo Pezzolano no comando. A próxima tentativa de reação será diante da Chapecoense, lanterna da competição, no sábado (12).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Internacional Rafael Sobis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV