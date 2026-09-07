Sobis alerta para queda do Inter e prevê drama até o fim do Brasileirão: 'Ninguém joga pior'

Rafael Sobis transformou a indignação do torcedor colorado em palavras após mais uma atuação preocupante do Internacional. Ídolo do clube, o ex-atacante fez duras críticas à equipe depois da derrota por 3 a 2 para o Santos, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ninguém joga pior que o Inter nesse campeonato. A fase é tão ruim em todos os sentidos", disparou Sobis, durante análise exibida pelo SporTV.

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A avaliação ganhou ainda mais peso pelo desempenho apresentado no primeiro tempo. O Santos abriu 3 a 0 antes do intervalo e controlou a partida até diminuir o ritmo. Para Sobis, o resultado poderia ter sido muito mais doloroso.

"O Santos diminuiu o ritmo porque era para o Inter tomar uma goleada", afirmou.

O Colorado reagiu na etapa final e reduziu a diferença com gols de Braian Aguirre e Bruno Henrique, mas não conseguiu evitar outra derrota. O resultado manteve o time na 18ª colocação, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

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Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Grêmio e pressionado no Brasileirão, o Inter decidiu manter Paulo Pezzolano no comando. A próxima tentativa de reação será diante da Chapecoense, lanterna da competição, no sábado (12).