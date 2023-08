Sob vaias, Botafogo cede empate ao Defensa y Justicia e decidirá vaga na Argentina

Com o time reserva, o Botafogo largou na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, no Engenhão, no Rio, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O resultado não agradou os torcedores, que vaiaram o time alvinegro após o apito final.

Com o resultado, o Botafogo precisará vencer o Defensa y Justicia por qualquer placar na próxima quarta-feira, às 19h, no estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina. Um novo empate fará com que a classificação seja definida nos pênaltis.

Apesar de ser apontado como um dos candidatos ao título da Sul-Americana, o Botafogo indicou que priorizará o Brasileirão e, por isso, entrou em campo com um time recheado de reservas. Mesmo assim, criou boas oportunidades e teve chance de ir para o intervalo em vantagem, o que acabou não acontecendo.

A principal chance do Botafogo foi aos 34 minutos, quando JP Galvão avançou e mandou para a área. Matheus Nascimento furou e viu a bola chegar em Lucas Fernandes. O meia pegou de canhota para grande defesa do goleiro Bologna.

Aos 38, Victor Sá saiu de cara com Bologna e tentou o toque. O atacante pegou mal na bola e deixou a oportunidade passar. Do outro lado, o Defensa y Justicia foi mais tímido e teve cinco finalizações, sem ameaçar muito o goleiro Gatito Fernández.

No segundo tempo, o Botafogo foi mais eficaz e saiu na frente ao dez minutos. JP Galvão ganhou duas vezes pelo alto e deixou com Diego Costa, que deu para Tchê Tchê. O volante cruzou na cabeça de Gabriel Pires, que mandou para o gol. A bola entrou em câmera lenta e bateu na trave antes de parar no fundo das redes.

O Botafogo continuou dominando a partida, mas levou um susto, aos 29 minutos. Togni recebeu belo lançamento, dominou, invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou rente à trave de Gatito.

A situação parecia confortável para o Botafogo até que o Defensa y Justicia empatou. Aos 32, Nicolás Fernández arriscou da intermediária para a defesa de Gatito. Na sobra, o goleiro fez um milagre no chute de Tripichio, mas a bola bateu em Víctor Cuesta e voltou para o próprio jogador do clube argentino, que só empurrou.

O jogo ficou aberto no fim, mas o time argentino se fechou e impediu que o Botafogo abrisse vantagem na luta por vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 DEFENSA Y JUSTICIA

BOTAFOGO - Gatito Fernández; JP Galvão (Marlon Freitas), Victor Cuesta, Philipe Sampaio e Hugo; Danilo Barbosa, Gabriel Pires (Júnior Santos), Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Janderson); Victor Sá (Luis Henrique) e Matheus Nascimento (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.

DEFENSA Y JUSTICIA - Bologna; SantAnna, Malaiin, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián López e Barbona (Lucas Pratto); Togni, Solari (Tripichio) e Nicolás Fernández (Bogarín). Técnico: Julio Vaccari.

GOLS - Gabriel Pires, aos dez, e Tripichio, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pires, JP Galvão e Tchê Tchê (Botafogo); Malatini (Defensa y Justicia).

ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL).

RENDA - R$ 805.450,00.

PÚBLICO - 25.255 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).