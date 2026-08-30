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Sob os olhares de Ancelotti, João Pedro se destaca e Chelsea derrota o Brighton

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neste domingo (30), o Chelsea atuou pela primeira vez em casa na Premier League e derrotou o Brighton, por 4 a 3. O brasileiro João Pedro foi um dos destaques da partida e anotou o segundo gol da equipe londrina. Roméo Lavia, Pedro Neto e Cole Palmer também balançaram as redes em Stamford Bridge.

A partida teve a presença do técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que acompanhou o duelo ao lado do alemão Thomas Tuchel, comandante da Inglaterra. Curiosamente, dois atletas rejeitados pelos treinadores balançaram as redes: Cole Palmer e João Pedro, que não foram levados para a Copa do Mundo por suas respectivas seleções.

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O jogo também marcou a estreia de Emiliano Martínez pelo Chelsea, horas após ser anunciado. Embora tenha sofrido gols de Malick Yalcouyé, um contra de João Pedro e outro de Pascal Gross, o argentino teve boa atuação e fez boas intervenções durante o duelo. O argentino não atuava desde a decisão da Copa do Mundo, em julho.

A próxima partida do time londrino pela Premier League acontece no próximo domingo (06), no clássico diante do Arsenal, no Emirates Stadium. Já o Brighton, que venceu na estreia da competição, tentará retornar ao caminho das vitórias diante do Leeds United, em casa, no Amex Stadium, no sábado (05).

O JOGO:

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Com apenas 3 minutos de partida, João Pedro cabeceou após cobrança de escanteio, mas o meio-campista Mats Wieffer salvou em cima da linha. O goleiro Verbruggen tentou encaixar, mas deixou nos pés de Roméo Lavia, que empurrou para os fundos das redes e abriu o placar para o Chelsea.

Dez minutos mais tarde, João Pedro escorou para Morgan Rogers, que dominou de peito e fez grande jogada pelo lado esquerdo. O meia inglês limpou toda a marcação e passou na marca do pênalti para Pedro Neto, que fuzilou sem chances para o arqueiro adversário. O português marcou pela primeira vez na temporada.

O brasileiro João Pedro perdeu uma grande chance para aumentar o placar aos 24 minutos. Pedro Neto ganhou a bola pelo lado direito e deixou o camisa 9 livre de marcação dentro da área. Ele ajeitou o corpo e bateu de chapa no canto do goleiro, mas mandou para fora e desperdiçou ótima oportunidade para matar o jogo.

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Aos 29 minutos, Emiliano Martínez fez sua primeira defesa com a camisa do Chelsea. Embora não tenha tido muitas dificuldades, o arqueiro argentino apareceu bem para encaixar a bola após finalização de Malick Yalcouyé.

Em um contra-ataque fulminante, Rogers saiu muito bem no campo de defesa e fez Jorrel Hato apostar corrida com a defesa. Ele deixou os adversários para trás e passou para João Pedro dentro da área. Desta vez, o camisa 9 arrematou com perfeição e anotou o terceiro gol do time londrino na partida, o segundo do brasileiro na temporada.

Na sequência do gol de João Pedro, o Brighton diminuiu o placar em Stamford Bridge. A equipe visitante ganhou o lateral e cobrou rapidamente. Malick Yalcouyé aproveitou o cochilo da defesa e passou para Kostoulas, que foi travado por Dibu Martínez. Na sobra, o próprio Yalcouyé bateu de primeira e anotou.

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Na segunda etapa, a partida teve uma rotação um pouco mais baixa, mas ambas as equipes ainda apresentavam boas transições no campo de ataque. Em um dos lances, João Pedro fez ótimo domínio e limpou a defesa do Brighton, no entanto, acabou travado na finalização. Pouco depois, Diego Gómez cabeceou após cobrança de falta e quase diminuiu para os visitantes.

Aos 12 minutos, Pedro Neto ganhou da defesa pelo lado direito e obrigou ótima defesa do goleiro. No rebote, Rogers passou para Cole Palmer dentro da pequena área. O inglês estava sozinho, sem goleiro, e mandou a bola por cima, perdendo grande oportunidade de aumentar o placar.

Após cobrança de escanteio, aos 17 minutos, o Brighton diminuiu a diferença e colocou fogo na partida em Stamford Bridge. No lance, o brasileiro João Pedro tentou travar o atacante adversário e mandou contra as próprias redes. O segundo gol do camisa 9 no duelo: um contra e um a favor.

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Aos 29 minutos do segundo tempo, o inglês Cole Palmer, que estava fazendo um jogo muito abaixo da média, carregou a bola até a entrada da área e chutou colocado, no canto direito do goleiro, para marcar pela segunda vez na temporada. O Chelsea construiu 4 a 2 no placar e encaminhou a segunda vitória na Premier League.

No último minuto, o time visitante ainda descontou com Pascal Gross. O volante de 35 anos cabeceou firme, no alto, e não deu chances para Dibu Martínez.

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