Sob olhares de Tite, Botafogo quebra o jejum e vence o Grêmio em jogo atrasado do Brasileirão
A quarta-feira foi agitada para o Botafogo. Depois de acertar a vinda do técnico Tite, o treinador acompanhou nos camarotes do Engenhão o time quebrar um jejum de seis partidas sem vencer no Brasileirão. Em duelo atrasado da 21ª rodada, Danilo deu o cartão de visitas ao novo comandante ao ser o destaque com dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, que também teve Renato Gaúcho, seu novo técnico, no jogo como auxiliar de Felipão no banco de reservas, e viu Carlos Vinícius ter o gol de empate anulado nos acréscimos.
Tite assistiu um Botafogo mais solto em campo, pressionando a saída de bola e lúcido quando tinha a posse. O fator diferencial foi o volante Danilo, que abriu o placar e decretou o resultado com o terceiro gol. O Grêmio chegou a empatar com o jovem Jovane Cabral antes da ida para o intervalo, enquanto Montoro recolocou os cariocas à frente no começo da segunda etapa. Na reta final, Gustavo Martins descontou para os gaúchos e lamentou ainda quando Carlos Vinícius teve seu gol anulado nos acréscimos.
O resultado fez o Botafogo se afastar da zona de rebaixamento, saltando para o 11º lugar, com 35 pontos. Já o Grêmio segue em posição complicada, na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 28 pontos.
Os dois times anunciaram seus novos técnicos recentemente. Depois da saída de Franclim Carvalho, o Botafogo escolheu o técnico Tite para assumir o posto, já o Grêmio apostou novamente no protocolo Renato Gaúcho para substituir Luís Castro e estancar a crise.
A dupla estreará seus técnicos no fim de semana, pela 28ª rodada. No sábado, o Botafogo visita o Mirassol, às 17h, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Já no domingo, às 11h, o Grêmio terá pela frente o Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
O Botafogo começou propondo o jogo. Com mais posse de bola e marcando a saída de bola, era mais ofensivo e rondava a área adversária. O Grêmio conseguiu suportar a pressão e quando conseguiu equilibrar a partida, deixou espaço e sofreu o contra-ataque. Danilo deu linda caneta em Villasanti no meio de campo, e lançou Júnior Santos. O atacante cruzou e Montoro ajeitou para o volante, que terminou a jogada que começou batendo de primeira para abrir o placar, aos 28 minutos.
A vantagem carioca, entretanto, durou pouco tempo. Em linda cobrança de falta, Jovane Cabral contou com desvio de Júnior Santos na barreira e viu a bola cair no ângulo, para deixar tudo igual, aos 35 minutos. O confronto ficou lá e cá, com os ataques se revezando e dando trabalho às defesas. Nos acréscimos, Montoro lançou Vitinho na área, mas o lateral furou na hora de concluir.
O Botafogo voltou com a mesma estratégia de pressionar nos minutos iniciais e desta vez surtiu efeito. Com passes envolventes, Vitinho cruzou, a bola passou por todo mundo e Montoro aproveitou na segunda trave para bater, mesmo que sem ângulo, para marcar, aos seis. Após voltar a frente do placar, o time da casa seguiu melhor em campo e neutralizou qualquer tentativa do Grêmio de reagir. Depois dos 30, o Botafogo voltou a subir o tom para buscar liquidar a fatura.
Novamente com boa triangulação, Vitinho tocou para Montoro que só ajeitou para Danilo bater forte e rasteiro para marcar o terceiro, aos 33. Quando o jogo parecia ficar tranquilo para o lado carioca, Gustavo Martins, aos 37, descontou de cabeça e colocou fogo no jogo. Carlos Vinícius chegou a empatar nos acréscimos, mas o gol foi anulado pelo impedimento semiautomático.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón (Justino) e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Edenílson (Danilo Pereira) e Montoro (Allan); Arthur Cabral (Tiquinho Soares) e Júnior Santos (Marçal). Técnico: Rodrigo Belão (interino).
GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega (Matheus Nascimento), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite); Pavón (Tetê), Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Enamorado). Técnico: Luiz Felipe Scolari (interino).
GOLS - Danilo, aos 28, Jovane Cabral, aos 35 minutos do primeiro tempo. Montoro, aos seis, Danilo, aos 33, Gustavo Martins, aos 45 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).
CARTÃO AMARELO - Villasanti.
RENDA - R$ 278.407,50.
PÚBLICO - 9.725 torcedores.
LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).