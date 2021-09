Sob olhar da diretoria, Sylvinho reorganiza a defesa corintiana para o clássico

Da Redação

Sylvinho sabe que não pode tropeçar no clássico contra o Palmeiras e vem se precavendo de todas as formas para o duelo deste sábado, na Neo Química Arena. Sob o olhar do presidente Duílio Monteiro Alves e do diretor de Futebol, Roberto Andrade, o técnico aprimorou o posicionamento defensivo do Corinthians para as jogadas aéreas do rival.

Desde a época em que era auxiliar no clube, Sylvinho levava jogadores defensivos à exaustão com trabalhos intensos de posicionamento defensivo. Depois de a equipe levar gols nos últimos três jogos, o técnico dedicou boa parte no trabalho técnico desta quinta-feira para reorganizar o setor.

O treinador utilizou campo reduzido para mostrar como quer que seus homens de trás se comportem no clássico e exigiu que os jogadores não deem espaços para os armadores palmeirenses. Roubar a bola e sair rápido nos contragolpes será uma das armas da equipe.

Depois, todos foram exigidos em bolas aéreas defensivas. Além de centroavante perigoso, seja Luiz Adriano ou Deyverson, o Palmeiras ainda conta com zagueiros e o volante Felipe Melo especialistas em bolas altas ofensivas. E Sylvinho quer neutralizar essa boa arma palmeirense.

O Corinthans não conseguiu somar uma vitória sequer nos últimos sete clássicos contraq o arquirrival e foi vazado nos últimos seis. Em 2021 já foram quatro encontros e nove gols sofridos. Sylvinho quer fechar a "casinha" confiante que o ataque fará ao menos um gol. Ganhar significa seguir bem no sonho de vaga à Libertadores.