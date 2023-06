Sob forte chuva, Max Verstappen garante a pole position no GP do Canadá

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O holandês Max Verstappen garantiu, neste sábado, a pole position para o GP do Canadá, oitava etapa do Mundial de Fórmula 1, com o tempo de 1min25s858. O piloto da Red Bull somou a 25ª pole na carreira, a quinta na atual temporada e a terceira seguida. O segundo colocado foi o alemão Nico Hülkenberg, da Haas, sua melhor colocação desde 2010.

continua após publicidade

A segunda fila reúne dois campeões: Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, Mercedes. George Russel, também da Mercedes, e Esteban Ocon, da Alpine, ficaram na terceira fila, enquanto Lando Norris, da McLaren, foi sétimo e Carlos Sainz, da Ferrari, o oitavo, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Alexander Albon, da Williams.

O Q1 foi disputado com pista molhada, causando erros para Perez, Hamilton e Norris, mas os carros não chegaram a bater. Verstappen e Alonso disputaram a primeira colocação o tempo todo, mas o holandês acabou em vantagem. Hamilton 'roubou' o terceiro lugar de Norris nos segundos finais.

continua após publicidade

O canadense Lance Stroll brigou até o fim para não ficar eliminado. Os cinco que ficaram foram do Q2 foram: Hulkenberg, Gasly, De Vries, Sargeant e Zhou.

No Q2, o destaque foi Albon, que garantiu o melhor tempo para a Williams, porque foi o único a iniciar com pneus macios e garantir a melhor volta. Na sequência, choveu e os demais não conseguiram impor ritmo mais forte. Leclerc e Perez ficaram fora do Q3. Hamilton acabou só em décimo.

Stroll também ficou fora da definição das melhores posições diante de sua torcida. O canadense chegou a rodar 360°, mas mostrou habilidade para não colidir no muro.

continua após publicidade

O Q3 foi disputado debaixo de forte chuva. Piastri bateu de traseira e interrompeu o treino, restando 7min11 para o final. Verstappen fez a volta mais rápida e não sofreu pressão porque a chuva aumentou e atrapalhou o desempenho dos demais pilotos.

Confira o grid de largada para o GP do Canadá:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min25s858

continua após publicidade

2º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min27s102

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s286

continua após publicidade

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s627

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min27s893

6º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min27s945

continua após publicidade

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s046

8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s294

9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s349

continua após publicidade

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo

--------------------------------------------------

continua após publicidade

-------------------------------------------------

11º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s615

12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min20s959

continua após publicidade

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s484

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s678

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo, 1min21s821

------------------------------------------------

------------------------------------------------

16º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min22s746

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s886

18º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min23s137

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min23s337

20º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min23s342