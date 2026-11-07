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Sob forte chuva, Grêmio supera pressão do Atlético-MG e garante vaga na decisão da Copa do Brasil

Após vencer o jogo de ida, Tricolor gaúcho sai atrás no placar em Belo Horizonte, mas busca o empate por 1 a 1 e assegura a classificação

Escrito por Da Redação
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Sob forte chuva, Grêmio supera pressão do Atlético-MG e garante vaga na decisão da Copa do Brasil
Autor Lance da partida entre Gremio e Atletico-MG disputada na noite deste sábado - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Na noite deste sábado (7), a equipe gaúcha empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para a decisão. Como havia vencido a partida de ida por 2 a 0 em Porto Alegre, o Tricolor fechou o confronto com um placar agregado de 3 a 1. Agora, o clube aguarda o vencedor do duelo entre Vasco e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo (8) no Rio de Janeiro, para conhecer seu adversário. A grande final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A partida começou com um forte domínio do Atlético-MG, que impôs pressão desde o apito inicial na tentativa de reverter a desvantagem. O goleiro Weverton chegou a fazer duas defesas difíceis antes dos 15 minutos, mas não conseguiu evitar o gol de Renan Lodi aos 25, que abriu o placar para o time da casa com um belo chute de fora da área. Apesar do sufoco imposto pelo Galo, o Grêmio demonstrou eficiência. Na sua única finalização no alvo durante toda a partida, ainda na reta final do primeiro tempo, Noriega cruzou na medida para Carlos Vinícius. O artilheiro da equipe na temporada cabeceou firme para deixar tudo igual.

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O segundo tempo foi marcado por uma forte tempestade que atingiu a Arena MRV e alterou a dinâmica do confronto. A chuva pesada encharcou o gramado, prejudicando o nível técnico e a criação de jogadas. O clima instável também afetou a infraestrutura do estádio, fazendo o sistema de iluminação piscar por duas vezes, o que levou o árbitro Ramon Abatti Abel a ameaçar uma paralisação, mas o jogo seguiu normalmente após o rápido restabelecimento da luz.

Precisando de gols, o Atlético-MG se mostrou nervoso e com dificuldades para furar o bloqueio defensivo gremista no campo pesado. O técnico da equipe mineira ainda tentou dar novo fôlego ao ataque com as entradas de Fred e Dudu. Voltando de lesão após um mês afastado, Dudu foi o responsável por criar a melhor oportunidade atleticana na etapa complementar, deixando Renan Lodi na cara do gol, mas o lateral acabou chutando em cima de Weverton, que confirmou a classificação tricolor para a final.

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