'Só a gente pode tirar o Santos dessa situação, avalia Nonato; Aguirre é liberado no BID

Incomodado com a situação delicada que está passando no Campeonato Brasileiro, o Santos foi ao mercado. E quem chega agora na Vila Belmiro sabe bem da responsabilidade que tem para tirar a equipe da zona de queda. É o caso do meia Nonato, que foi apresentado nesta quinta-feira e demonstra estar à disposição de Diego Aguirre para ajudar no momento de reação do clube.

Com Nonato, o Santos chegou a cinco reforços na última janela de transferências: o zagueiro João Basso, o lateral Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch. Diego Aguirre também chegou para o lugar de Paulo Turra, demitido no último domingo, enquanto Alexandre Gallo foi anunciado para a vaga de Paulo Roberto Falcão como coordenador técnico.

"Ocorreram mudanças que a gente não esperava", disse o meia, que foi contratado quando o Santos ainda era comandado por Turra. "Com essas mudanças, entrada e saída de pessoas, o grupo, que está se formando cada vez mais unido, teve de se fechar ainda mais. Já tivemos conversas internas e sabemos que só a gente pode tirar o Santos dessa situação, com a ajuda do nosso torcedor. O grupo se fechou e está focado neste único objetivo."

Apesar de chegar como uma das esperanças da torcida para ajudar o time a se recompor no Brasileirão, Nonato, que pertence ao Ludogorets e fica por empréstimo até julho de 2024, não teve muita participação nas campanhas de título da equipe na Bulgária. Mas, isso não o deixa afetar. Por mais que tenha apenas 25 anos, o meia olha para seu currículo com passagens por Internacional e Fluminense e se vê com experiência suficiente para ajudar na recuperação santista.

"No Ludogorets, a gente acabou passando por mudanças na última temporada para cá. Felizmente, conseguiu conquistar todos os títulos que disputamos. Acabei não iniciando nesses primeiros jogos como titular, mas isso me motivou a aceitar o convite do Santos de participar desse projeto", explicou o reforço, revelando como pensa e chega.

"Com muito mais maturidade nos momentos difíceis. Você está sempre ajudando o companheiro do seu lado. Não é só jogar, mas ajudar os outros também", observou Nonato. "Na minha cabeça, é tudo um processo que tive de passar. Não foi fácil. Hoje vejo o quanto cresci, o quanto amadureci como jogador de dois, três anos para cá. Quero escrever uma história bonita aqui no Santos."

REENCONTRO COM DIEGO AGUIRRE

Assim como Nonato, Diego Aguirre também apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode comandar o Santos em seu próximo compromisso, domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Na Vila Belmiro, o técnico reencontra Nonato, com quem trabalhou no Inter em 2021. Na ocasião, Aguirre não utilizou muito seu atleta. Mas o meia considera isso como águas passadas. Para ele, a imaturidade pode justificar a relação entre os dois no passado e o que importa é que hoje está à disposição do comandante uruguaio.

"No Inter isso aconteceu há dois anos e meio. Eu tinha recém começado a jogar no profissional. São épocas diferentes, são estágios de amadurecimento diferentes", analisou Nonato. "Hoje eu me sinto um jogador muito mais amadurecido, muito mais experiente. Acredito que o que aconteceu no passado, fica no passado. Estamos juntos no mesmo propósito."

MARCELO FERNANDES DE VOLTA

Além dos reforços dentro e fora dos gramados, o torcedor santista teve um reencontro com outro personagem bastante conhecido: Marcelo Fernandes está de volta. Campeão paulista em 2015 como técnico interino, o treinador volta à Vila Belmiro como integrante fixo da comissão técnica após demissão em julho do ano passado.