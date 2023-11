Slimani se machuca em jogo com Moçambique e Coritiba anuncia recuperação na Argélia

Siga o TNOnline no Google News

O Coritiba ganhou mais um desfalque para a visita ao Fluminense, neste sábado, pelo Brasileirão. O atacante Slimani se machucou em jogo da Data Fifa com Moçambique, pelas Eliminatórias para a Copa do MUndo, e só retornará ao Brasil dia 29 de novembro. Ele passará alguns dias na Argélia, para recuperação do problema muscular.

"O Coritiba SAF informa que o atacante Islam Slimani sofreu lesão muscular na coxa direita durante a partida Argélia x Moçambique, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no último domingo", anunciou o Coritiba.

Na nota, o clube ainda informou que acatou sugestão da seleção da Argélia em evitar uma viagem que pudesse agravar ainda mais o problema. "Em virtude da lesão e com objetivo de acelerar o processo de recuperação do atleta, o DM do clube e da seleção argelina, decidiram conjuntamente que o mesmo cumprirá o ciclo inicial de recuperação no exterior."

"O retorno do atacante a Curitiba está previsto para o dia 29 de novembro", completou o clube. O time paranaense recebe o Botafogo neste dia, sem a presença de torcedores por causa de punição da CBF por briga da torcida diante do Cruzeiro, e também não contará com seu principal centroavante.

Para não ser rebaixado oficialmente neste sábado, o Coritiba precisa ganhar do Fluminense no Maracanã. Mas a missão é complicada pelo retrospecto entre as equipes. São somente quatro vitórias em 23 visitas na história, e um jejum de 14 anos.