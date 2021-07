Skatista holandesa é diagnosticada com covid-19 e está fora dos Jogos de Tóquio

Da Redação

A skatista holandesa Candy Jacobs, uma das candidatas a medalha na categoria street, foi diagnosticada com covid-19 e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Colocada em quarentena, a atleta revelou em suas redes sociais toda a sua decepção, apesar de ter seguido todos os protocolos de segurança.

"Estou com o coração partido. Infelizmente fui testada positivo para covid-19 esta manhã, o que significa que minha jornada olímpica termina aqui. Estou me sentindo saudável e fiz tudo ao meu alcance para evitar esse cenário e tomei todos os cuidados. Felizmente, temos seguido os protocolos para que meus colegas skatistas ainda possam brilhar", Jacobs, de 31 anos,

"Vou precisar de algum tempo para deixar meu coração partido se curar e se recuperar disso. Vamos Paris/2024", completou a skatista, de 31 anos, que vai fica RM isolamento por dez dias, fora da Vila Olímpica.

De acordo com os últimos números da organização, desde 1º de julho até esta quarta-feira, um total de 75 participantes dos Jogos, incluindo seis atletas, tiveram teste positivo para covid-19 nos testes realizados regularmente no Japão.

A retirada de Jacobs dos Jogos de Tóquio é a segunda para covid-19. Antes, foi a vez da chilena Fernanda

Aguirre, do tae kwon do, que deu positivo na chegada ao aeroporto no dia anterior. A cerimônia de abertura da Olimpíada acontece nesta sexta-feira.