Sixers aproveitam ausência de LeBron James e derrotam os Lakers com facilidade

O Philadelphia 76ers não tomou conhecimento do Los Angeles Lakers na rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA. Jogando no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, a franquia da Pensilvânia aproveitou a ausência do astro LeBron James, ausente com dores no joelho, e venceu por 105 a 87.

Astro e líder da equipe, o cestinha dos Sixers foi Joel Embiid. O pivô camaronês fechou a sua grande atuação com 26 pontos, nove rebotes e sete assistências. Além dele, vale destacar ainda a boa produção de Tobias Harris, que marcou 23 pontos, e de Tyrese Maxey, com 14 pontos, sete rebotes e 10 assistências, flertando com o "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos).

Com o resultado positivo em casa, os 76ers alcançam a terceira vitória consecutiva na NBA e permanecem na sexta colocação da Conferência Leste, com um retrospecto de 29 vitórias e 19 derrotas.

Pelo lado dos Lakers, o astro Anthony Davis foi o grande destaque disparadamente. O ala-pivô, que retornou nesta semana de uma grave lesão, anotou mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira de 31 pontos e 12 rebotes, além de quatro tocos.

Ênfase ainda para Russell Westbrook. Apesar de seguir com o seu problema de erros (seis), o armador marcou 20 pontos, quatro rebotes e três assistências. Mesmo com o revés, a equipe da Califórnia segue na nona posição da Conferência Oeste, na zona de "play-in", com uma campanha de 24 triunfos e 25 derrotas.

Em San Francisco, o Golden State Warriors recebeu o Minnesota Timberwolves, no ginásio Chase Center, e venceu por 124 a 115. A equipe contou com um ótimo aproveitamento nas bolas triplas para superar a noite inspirada de Karl-Anthony Towns do outro lado e conquistar a sua 36.ª vitória na temporada regular em 49 partidas.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Steve Kerr segue em segundo no Oeste, três jogos atrás do líder Phoenix Suns. Já os Timberwolves continuam na sétima colocação com 24 vitórias e 24 derrotas e brigam pela última vaga direta para os playoffs.

Os principais jogadores dos Warriors apareceram em conjunto para carregar a equipe ao triunfo. Stephen Curry marcou 29 pontos combinados a oito rebotes, seis assistências, três roubos de bola e seis bolas de três. Klay Thompson anotou a sua maior pontuação desde seu retorno com 23 pontos, além de cinco rebotes, quatro assistências e cinco bolas triplas.

Pelos Timberwolves, Karl-Anthony Towns carregou a equipe com um "double-double" de 31 pontos e 13 rebotes. O pivô ainda distribuiu seis assistências. Anthony Edwards marcou 27 pontos, pegou seis rebotes e assistiu seis vezes, enquanto que Jaden McDaniels marcou 14 pontos.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks x New York Knicks