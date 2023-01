Sites de apostas esportivas ampliam presença entre patrocinadores de clubes

(via Agência Estado)

O mercado de apostas esportivas ampliou seu domínio entre os patrocinadores dos clubes do Campeonato Brasileiro no ano passado. O segmento aumentou sua presença em patrocínios na última temporada em 45%, ampliando os 11 contratos de 2021 para 16 em 2022, segundo estudo do Ibope Repucom. O setor também liderou em volume de marcas e contratos de patrocínios máster na Série A, com 11 patrocínios de sete marcas diferentes na parte mais nobre do uniforme. A marca que patrocinou mais equipes diferentes em 2022 foi a Pixbet, com seis.

Já o setor "imobiliário, construção e acabamentos" caiu de 30 marcas no futebol em 2021 para 18 no ano passado, embora permaneça na liderança como o maior setor em volume. Os 20 clubes da Série A estamparam, desde o início da temporada 2022 até o término do Campeonato Brasileiro, 159 patrocinadores pontuais diferentes em seus uniformes, volume 8% menor em relação a 2021 (172), uma média de oito por time.

Desde 2019, com a liberação de atuação no País, os sites de apostas esportivas dobraram o volume de marcas diferentes presentes nos uniformes das equipes participantes do Brasileirão. "É natural o aumento das casas de apostas, uma vez que no fim do ano passado, em dezembro, foi o prazo limite para a regulamentação no mercado", avaliou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

"Com relação à diminuição dos patrocínios pontuais, se explica porque no momento em que se aumenta o número de casas de apostas, os clubes passam a ter uma receita mais relevante e um número menor de espaços disponíveis no uniforme. Então, é natural que a necessidade financeira e o desejo por patrocínios pontuais diminuam".

As empresas de apostas esportivas também não se concentram apenas nos clubes grandes. Equipes pequenas estão sendo procuradas e estampam em seus uniformes marcas do ramo. Além disso, competições importantes do futebol brasileiro têm sido patrocinadas por sites do segmento: Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 (Esportes da Sorte), Supercopa do Brasil 2023 e Copa Verde 2022 (Betano), Série B 2022 (SportingBet), Cariocão 2023 (Betnacional), dentre outras. Isso é um avanço das marcas. Depois dos clubes, elas partem para as instituições esportivas.

"É indiscutível a força de visibilidade que um uniforme proporciona, isso já é mais do que comprovado, e o mínimo a se fazer e complementar à visibilidade é usar de forma adequada os ativos que geralmente compõe o patrocínio de uniforme antes de criar qualquer ativação especial", diz Renê Salviano, executivo de marketing que lançou a HeatMap, agência focada em captação de patrocínios no esporte.

Para o CEO do Esportes da Sorte, Darwin Filho, que acertou patrocínios máster com Bahia e Goiás, o crescimento do segmento para o próximo biênio deve ser ainda maior em relação ao último ano. "O ano de 2022 foi de explosão para o segmento das apostas esportivas. Grandes investimentos em mídia aberta, campeonatos, eventos e clubes de futebol. Acredito que essa dinâmica se manterá pelo próximo biênio, pois o gasto per capita em entretenimento esportivo do apostador brasileiro ainda é bem abaixo do que se vê nos mercados mais desenvolvidos, como por exemplo Inglaterra e Portugal", analisa.