Sinner vence 'revanche' contra Djokovic em dose dupla, Itália bate Sérvia e decide a Copa Davis

Após perder a decisão do ATP Finals, Jannik Sinner, quarto colocado do ranking da ATP, deu o troco e derrotou Novak Djokovic, número 1 do mundo, em dose dupla neste sábado, por 2 sets a 1 em simples, parciais de 6/2, 2/6 e 7/5, em 2h32 de partida, pela semifinal da Copa Davis, em Málaga. O resultado foi decisivo após a Itália sair perdendo para a Sérvia. Sinner empatou e o triunfo nas duplas, novamente com ambos em quadra, colocou o país na decisão contra a Austrália, neste domingo.

continua após publicidade

"Foi uma montanha-russa, começando muito bem. No segundo set ele jogou muito melhor que eu. No terceiro set tentei sacar muito bem e também saquei bem nos match points. Feliz por ainda estar na competição. Estávamos a 1 ponto de ser eliminados. Agora temos duplas decisivas. Temos que conversar sobre quem vai jogar. Daremos o nosso melhor contra eles. Vamos ver o que está por vir", disse Sinner.

Mais cedo a Sérvia havia saído na frente dos confrontos com a Itália com o triunfo de Miomir Kecmanovic (55º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/6), 6/2 e 6/1, sobre Lorenzo Musetti (27º).

continua após publicidade

No jogo de simples, Sinner dominou o primeiro set e não teve muita dificuldade em largar na frente, mas acabou levando o troco na mesma moeda. A emoção ficou para o set derradeiro, quando Djokovic chegou a ter três match points para fechar o duelo. O italiano, no entanto, reverteu a situação e acabou conquistando uma grande vitória.

O confronto que definiu o finalista da Copa Davis foi nas duplas, entre os italianos Jannik Sinner e Lorenzo Sonego e os sérvios Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic. E o quarto colocado do ranking saiu vencedor mais uma vez, desta vez em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4.