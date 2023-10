Sinner vence 2ª final sobre Medvedev em 1 mês; Auger-Aliassime é bicampeão na Suíça

O italiano Jannik Sinner se tornou campeão do ATP 500 de Viena, na Áustria. Neste domingo, o tenista número quatro do mundo venceu o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, por 2 sets a 1 após 3 horas e 4 minutos de partida. As parciais foram 7/6 (9/7), 4/6 e 6/3.

Esta foi a segunda vez que Sinner derrotou em uma final neste mês. Eles se encontraram também no ATP 500 de Pequim, na China, e o italiano levou o título com uma vitória por 2 sets a 0.

"Foi preciso muito controle mental e físico para este resultado. Acho que nós dois servimos muito bem no primeiro set e encontrei uma forma de me manter na disputa, quando ele deu uma pausa no ritmo, porque senti que o Medvedev estava servindo muito bem. Encontrei uma forma no primeiro set. Estou realmente muito feliz como controlei o lado mental, mas também pela forma que me comportei em quadra em mais um título", disse Sinner.

Sinner chegou a salvar dois set points na primeira parte do jogo. Outro momento crucial da partida aconteceu quando o italiano conseguiu uma quebra no quarto game do terceiro set. O tenista de 22 anos também conquistou troféus em Montpellier e Toronto nesta temporada.

TROFÉU NA SUÍÇA

Félix Auger-Aliassime se tornou bicampeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Neste domingo, o canadense derrotou o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0, ambos no tie-break, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5). Campeão no mesmo palco em 2022, o canadense recupera o bom momento, após sofrer com lesões ao longo do ano e chegar a apenas uma semifinal na temporada. Ele perdeu apenas um set ao longo de todo torneio.

"Definitivamente estou de volta. Deixei minha raquete falar. Este sempre foi o mote da minha carreira. Eu tive convicção que posso ser um grande jogador desde criança, mas houve muitas dúvidas sobre minha performance este ano. Estou feliz por provar para todos que eu ainda estou entre os melhores do mundo, que posso jogar neste nível. Nunca duvidei disso, mas é bom provar em quadra", afirmou Félix.