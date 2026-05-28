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Sinner passa mal a um game da vitória, cai em Roland Garros e perde chance de fechar Grand Slam

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 11:12:00 Editado em 28.05.2026, 11:25:32
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Em um jogo marcado por reviravoltas, Jannik Sinner até sentiu o sabor da vitória ao abrir 2 a 0 sobre Juan Martin Cerúndolo (56º), mas acabou tomando a virada por 3 sets a 2 após passar mal em quadra a partir do terceiro set nesta quinta-feira, pelo torneio de Roland Garros. O triunfo do argentino foi conquistado com parciais de 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 e 6/1 em 3h37 de duração.

O resultado surpreendente decreta a eliminação do cabeça de chave número um do torneio francês. Com 2 a 0, ele tinha a vantagem de 5 a 1 em games no terceiro set. A partir daí, viu o jogo ganhar outro rumo com a derrota para o rival. Mesmo sendo atendido pelo fisioterapeuta, o jogador não conseguiu reencontrar o seu melhor jogo.

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O revés encerra uma sequência de 30 vitórias seguidas. Esta foi apenas a terceira derrota do italiano na temporada em 40 jogos disputados. O resultado negativo na segunda rodada em Paris também frustrou a tentativa de fechar o Grand Slam. Assim, o italiano terá que esperar pelo menos mais um ano para completar os quatro Slams.

O forte calor vem prejudicando alguns tenistas no saibro parisiense. Na quarta, o tcheco Jakub Mensik desabou em quadra após superar o argentino Mariano Navone em confronto que teve a duração de 4h41. Ele precisou de atendimento também durante o jogo e, ao final do duelo, sentiu muitas cãibras e desgaste físico.

O número 1 do mundo iniciou a partida ditando o ritmo do confronto e venceu as duas primeiras parciais por 6/3 e 6/2. Mas foi a partir da terceira parcial, quando esteve muito perto de definir o embate por 3 sets a 0, que o drama começou.

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Cerúndolo sentiu a fragilidade do adversário e foi para cima, conseguiu reagir no set e fechou a parcial por 7/5. No quarto set, o massacre foi total. Com duas quebras de serviço, ele emplacou um 6/1 e foi com moral para a disputa decisiva.

Abatido, Sinner tentou encontrar forças no breve intervalo para atenuar o forte calor. Mas na prática, o que valeu foi a intensidade de Cerúndolo que não deu trégua ao italiano. Ele impôs duas quebras logo de cara e abriu vantagem de 4 a 0 no quinto set. O italiano ainda venceu um game, mas a vitória ficou com o argentino que fechou em 6/1.

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