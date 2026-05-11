Sinner iguala marca de Djokovic ao ganhar seu 25º jogo de Masters 1000 seguido no ano

Jannik Sinner faz um 2026 absurdo e se tornou o segundo tenista na história do circuito a ganhar ao menos os 25 primeiros jogos de Masters 1000 da temporada. O italiano passou fácil por nova rodada do Roma Open e atingiu a meta alcançada anteriormente somente pelo sérvio Novak Djokovic.

A façanha do atual líder disparado do ranking da ATP veio nesta segunda-feira, no Roma Open, no qual é o principal favorito com a ausência do rival Carlos Alcaraz e onde massacrou o australiano Alexei Popyrin com triunfo imponente de 6/2 e 6/0.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sinner havia se tornado, há oito dias, o primeiro tenista a conquistar cinco Masters 1000 consecutivos ao levantar o troféu do Madrid Open. Ele já garantido os títulos de Paris, Indian Wells, Miami e Monte Carlo nos últimos seis meses.

São 30 vitórias seguidas do italiano em eventos Masters. Quem tem mais é justamente Novak Djokovic, com 31 triunfos. Ao bater o australiano nesta segunda-feira, o numero 1 do mundo deixou para trás o suíço Roger Federer, com 29.

Foi a terceira vitória de Sinner em quatro confrontos com Popyrin e a mais tranquila. "Considerando as condições, senti que o vento estava a meu favor", explicou Sinner, celebrando o gigante resultado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Foi uma atuação muito boa. Ele saca muito bem e o aproveitamento dele não foi muito alto, o que me ajudou um pouco. Mas tenho devolvido muito bem os segundos serviços e estou feliz por estar na próxima fase", comemorou.

O rival de Sinner nas oitavas de final do Roma Open será o compatriota Andrea Pellegrino, que eliminou o cabeça de chave 20, o norte-americano Frances Tiafoe em sets corridos, parciais de 7/6 (10/8) e 6/1.

BRASILEIROS SE DESPEDEM NAS DUPLAS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois da queda de João Fonseca em simples, foi a vez de o Brasil amargar duas eliminações em duplas na chave masculina do Roma Open. Rafael Matos e Orlando Luz levaram 7/5 e 6/3 dos quarto favoritos Christian Harrison e Neal Skupski.

Já o experiente Marcelo Melo, ao lado do alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo em simples, acabou superado pelos quinto favoritos, Mate Pavic e Marcelo Arévalo, também em sets corridos: 6/4 e 6/3.