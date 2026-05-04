Sinner dispara no ranking e pode abrir 2,7 mil pontos sobre Alcaraz; Fonseca volta ao Top 30

A grande fase de Jannik Sinner, contrastando com a ausência de Carlos Alcaraz, com grave lesão no pulso direito, reflete na divulgação do ranking da ATP desta segunda-feira. Após ganhar seu quinto Masters seguidos, desta vez em Madri, o líder do ranking abriu 1.390 pontos de frente e, caso seja campeão em Roma, levaria a vantagem para 2.740 diante do ex-número 1 do mundo. Quem também está empolgado com a lista da ATP é o brasileiro João Fonseca, agora o 29º do planeta.

Por causa de seu problema clínico, Alcaraz vem desperdiçando muitos pontos no ranking e, por consequência, ficando para trás na luta pelo topo - não teve de defender nada em Madri. Sinner aparece com 14.350, diante de seus 12.960 e sabe que Alcaraz perderá 1.000 do título de Roma do ano passado, em cima justamente do italiano.

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Sinner entra em sua disputa caseira defendendo os 650 do vice de 2025. Como é o favorito, caso vença, somaria mais 350, alcançando a impressionante vantagem de 2.740 em um duelo bastante competitivo entre ambos.

A diferença da dupla se reflete, também, na concorrência. Atropelado por Sinner na decisão de domingo, em Madri, com 6/2 e 6/1, o alemão Alexander Zverev aparece em terceiro com 'somente' 5.805 pontos.

Quem tem motivos de sobra para celebrar é João Fonseca. Ao ir até a terceira rodada no Madrid Open, o brasileira subiu duas posições no ranking e chegou à melhor marca da temporada, retornando ao Top 30 após quatro meses, figurando na 29º colocação.

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O prodígio verde e amarelo já foi 24º em outubro de 2025 e tenta retomar a marca por chave menos complicada em Roland Garros, na qual figurar justamente entre os 24 melhores o faz escapar de rival de peso na terceira rodada (atualmente entraria de bye na estreia). Desta maneira, espera ir bem em Roma, onde não tem pontos a defender, por mais um salto no ranking.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Jannik Sinner (ITA) - 14.350 pontos

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2º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.960

3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.805

4º - Novak Djokovic (SER) - 4.700

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5º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.050

6º - Ben Shleton (EUA) - 4.030

7º - Taylor Fritz (EUA) - 3.770

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8º - Alex de Minaur (AUS) - 3.755

9º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.460

10º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.415

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29º - João Fonseca (BRA) - 1.435