TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Sinner atropela Zverev, conquista Madri Open e protagoniza feito inédito em Masters 1000

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 21:35:00 Editado em 03.05.2026, 21:42:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O italiano Jannik Sinner confirmou o grande momento da carreira e conquistou, neste domingo, o título do Masters 1000 de Madri. Número 1 do mundo, ele não deu chances ao alemão Alexander Zverev e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na Caja Mágica.

Com a vitória, Sinner alcança um feito histórico: tornou-se o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, superando marcas de lendas como Novak Djokovic e Rafael Nadal. O triunfo também amplia sua impressionante sequência de vitórias, agora em 23 partidas seguidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A campanha reforça o protagonismo do italiano na temporada. Aos 24 anos, ele também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios dessa categoria em um mesmo ano - Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri - consolidando uma fase rara no circuito.

Após o título, Sinner adotou tom cauteloso ao ser comparado com ídolos históricos do esporte. "Nunca poderia me comparar ao Rafa, ao Novak ou ao Federer. O que eles fizeram por tantos anos é incrível. Tento apenas construir minha própria trajetória", afirmou.

Dentro de quadra, a final foi resolvida rapidamente. Sinner controlou o jogo desde o início e abriu larga vantagem ainda no primeiro set, aproveitando erros de Zverev e mantendo alto nível de consistência. O alemão, atual número 3 do mundo, pouco conseguiu reagir e sofreu mais uma derrota para o rival - já são nove consecutivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo set, o roteiro se manteve. Sinner quebrou o saque logo no início e não cedeu oportunidades ao adversário, fechando a partida em apenas 57 minutos, na final mais rápida já registrada no saibro da Caja Mágica.

O título em Madri deixa o italiano ainda mais próximo de completar a coleção de Masters 1000, restando apenas o torneio de Roma. Embalado, ele chega como principal favorito para Roland Garros, especialmente após a ausência confirmada de Carlos Alcaraz por lesão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Madrid Open tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV