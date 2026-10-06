Sinner anuncia que não joga mais em 2026 e abre caminho para Zverev ser número 1 do mundo

Jannik Sinner, número 1 do mundo, não vai mais entrar em quadra na temporada 2026. O jogador tomou a decisão de antecipar o fim da temporada para dar continuidade ao tratamento no joelho. O anúncio foi feito pelo jogador por meio das redes sociais nesta terça-feira. Com a sua ausência no restante do calendário, ele abre caminho para Zverev buscar o topo do ranking.

Na lista atual da ATP, Sinner aparece em primeiro lugar com 11 mil pontos. Quem surge logo atrás para ficar com a sua vaga é Zverev, que figura como segundo colocado e tem 9.720. Completando a lista dos três primeiros aparece o espanhol Carlos Alcaraz, com 5.260 pontos.

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No cenário atual, Sinner precisaria defender mais de 2,5 mil pontos, incluindo os títulos do ATP de Viena, Masters 1000 de Paris e o ATP Finals.

O alemão Alexander Zverev assegurou que assumirá a liderança do ranking. Resta apenas saber quando isso irá acontecer, pois depende dos resultados do atual número 2 do mundo nos próximos torneios. Na melhor das hipóteses, ele tem a chance de chegar ao topo do ranking já em Viena, mas para isso precisaria vencer o Masters 1000 de Xangai e pelo menos repetir a final no ATP 500 austríaco. Outra opção é conseguir chegar ao número 1 no Masters 1000 de Paris, onde ele defende semi e Sinner o título.

LESÃO NO JOELHO

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Em postagem nas redes sociais, o italiano comunicou a decisão de abandonar a temporada. "Junto com os médicos, decidimos que preciso de um tratamento para o meu joelho, o que significa que minha temporada de 2026 está oficialmente encerrada", afirmou o tenista italiano em um vídeo publicado em seus perfis.

O tratamento terá início imediato e vai combater uma inflamação no joelho que o incomoda e impede de competir desde a conquista do título de Wimbledon. Na ocasião, no dia 12 de julho, ele conquistou o título do Grand Slam inglês após derrotar o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 1.

Com a parada, o objetivo é permitir que o italiano tenha tempo suficiente para se recuperar antes de iniciar a preparação para a temporada 2027.

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"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para voltar a estar 100%, agradeço desde já todo o vosso apoio e espero ver-vos de volta ao campo muito em breve", completou o italiano. Com a parada antecipada, ele deve perder o posto de número 1 até o fim da temporada.