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Simeone, técnico mais bem pago do mundo, soma apenas três títulos nos últimos 10 anos

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 10:34:00 Editado em 06.05.2026, 11:25:03
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Mesmo com o posto de treinador mais bem pago do futebol mundial, Diego Simeone tem convivido com um cenário de menor sucesso recente à frente do Atlético de Madrid. Nos últimos dez anos, o técnico conquistou apenas três títulos, número que contrasta com o alto investimento feito pelo clube em sua permanência.

Simeone recebe entre 31 e 34 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 177 a R$ 190 milhões) , o que equivale a aproximadamente R$ 15,5 milhões mensais. O vínculo com o Atlético foi renovado no final de 2023 e vai até junho de 2027.

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Apesar da queda no número de troféus recentes, o argentino segue como o treinador mais vitorioso da história do clube, com oito conquistas desde que assumiu o comando, em 2011. No entanto, na última década, os títulos se concentraram em momentos pontuais: a Europa League de 2017/18, a Supercopa da Europa de 2018 e a La Liga de 2020/21.

Antes disso, o período inicial de trabalho foi mais dominante em território espanhol, com conquistas como a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além da La Liga e de repetir os títulos continentais que ajudaram a recolocar o Atlético entre as principais forças da Europa.

Mesmo sem levantar a Champions League, Simeone levou o clube a duas finais (2014 e 2016), ambas perdidas para o Real Madrid, em campanhas que marcaram a melhor fase da equipe no cenário internacional.

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O momento atual, porém, é de pressão. A equipe foi eliminada nesta terça-feira, 5, na Champions após derrota para o Arsenal e também perdeu a final da Copa do Rei para a Real Sociedad, em um dos reveses mais duros dos últimos anos.

No Campeonato Espanhol, o Atlético aparece na quarta colocação, com 63 pontos, praticamente garantido na próxima edição da Champions League a quatro rodadas do fim do torneio nacional.

CONFIRA OS OITO TÍTULOS DE SIMEONE NO ATLÉTICO DE MADRID:

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- La Liga (2): 2013/14 e 2020/21

- Europa League (2): 2011/12 e 2017/18

- Supercopa da Europa (2): 2012 e 2018

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- Copa do Rei (1): 2012/13

- Supercopa da Espanha (1): 2014

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