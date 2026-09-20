Simeone rebate Mourinho em polêmica de arbitragem: 'Não se pode ultrapassar limite do respeito'

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmou que os treinadores de grandes clubes precisam ter cuidado com suas declarações já que estão em posição privilegiada e cobrou respeito aos árbitros e aos colegas de profissão. A manifestação do argentino aconteceu após José Mourinho, do Real Madrid, atacar a arbitragem do clássico deste domingo que terminou com a vitória do Atlético por 2 a 1.

"Respeitamos a opinião de todos, mas temos que lembrar que Flick, Mourinho, Pellegrini e Simeone estão em uma posição privilegiada, com enorme exposição como treinadores, e precisamos ter cuidado com o que dizemos", afirmou Simeone. "Temos que respeitar o árbitro e nossos colegas. Quando se ultrapassa esse limite de respeito, não importa quem seja, Mourinho, Simeone, Flick ou Pellegrini, é inaceitável. Não se pode ultrapassar este limite."

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Mourinho e o Real criticaram duramente o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias após o dérbi. Eles avaliam que ele deveria ter expulsado de Cuti Romero e Kang-In Lee por entradas violentas ainda no primeiro tempo do jogo disputado no Metropolitano.

"Foi tudo muito estranho. A primeira coisa é que uma semana antes do jogo já sabia quem era o árbitro, quando, segundo me dizem, é 24 horas antes. Uma semana antes já conheciam o árbitro", afirmou o técnico português do Real. "O pobre veio aqui e não conseguiu lidar com a pressão, que eu chamo de pressão dos anos 80, que já se vê muito pouco hoje."

Simeone procurou não se aprofundar nas expulsões reclamadas pelos rivais. "Normalmente não comento porque o lance já aconteceu. O árbitro já disse que não foi para expulsão. Agora, se quisermos insistir nisso, tudo bem, vamos nos concentrar nisso. Mas nós ganhamos o jogo."

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Na análise de Simeone, o Atlético fez uma ótima partida. "Jogamos como um time e defendemos muito bem. Repito, defendemos muito bem contra um time que conseguiu nos conter, e se não tivéssemos conseguido, teríamos permanecido no jogo deles e jogado da maneira que eles nos convidaram a jogar."