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Simeone promete ajudar Álvarez a seguir no Atlético de Madrid: 'Daremos tudo o que ele precisa'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pelo terceiro dia seguido, Julián Álvarez não apareceu para treinar no Atlético de Madrid. Segundo a rede Cope, o atacante argentino apresentou um atestado médico alegando depressão profunda. O técnico Diego Simeone mostrou solidariedade ao compatriota, disse que o jogador é muito importante para a equipe e que fará tudo para ele voltar a sentir bem em Madri.

Álvarez ficou bastante enfurecido com a direção colchonera pelo fato de negarem sua transferência para o Barcelona, no qual tinha conversas adiantadas para ser reforço. Ainda há a possibilidade de ida ao Arsenal, que se dispõe a abrir os cofres pelo atacante.

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Fora pela terceira rodada seguida de La Liga - não encarou o Málaga e o Villarreal e será ausência diante do Sevilla, neste sábado -, Julián Álvarez viu torcedores protestarem contra sua presença no clube e até pedirem a rescisão imediata, algo que a direção parece não estar disposta a fazer.

Sofrendo com a briga nos bastidores, o jogador ganhou o apoio do técnico Diego Simeone, que pediu sua contratação e agora serve de escudo para que permaneça e reconquiste seu espaço em campo e faça as pazes com as arquibancadas.

"Na vida, tudo pode ser revertido enquanto tivermos saúde. Continuo na mesma posição, aguardando, do ponto de vista esportivo, poder ajudá-lo para que ele continue sendo o jogador importantíssimo que é para nós", disse o treinador em coletiva nesta sexta-feira. "No momento em que ele voltar a treinar conosco, daremos a ele tudo o que sempre demos para que se sinta importante, como ele é para nossa equipe".

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