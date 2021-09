Sheriff surpreende Real, Atlético vira em cima do Milan e Liverpool goleia Porto

Da Redação

O Sheriff deixou de ser uma surpresa na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time da Moldávia, em sua primeira participação na principal competição de clubes da Europa, derrotou o Real Madrid, na Espanha, por 2 a 1, e assumiu a liderança isolada do Grupo D, com seis pontos. Os espanhóis somam três.

O Real começou em cima do adversário e dominou amplamente, criando várias oportunidades. Mas, aos 25 minutos, Yakhshibaev, de cabeça, colocou os visitantes na frente do placar.

A desvantagem tirou o equilíbrio do Real, que só foi conseguir o empate, aos 20 minutos da etapa final, em pênalti convertido por Benzema. O Real continuou na pressão, mas o inesperado ocorreu aos 46 minutos, quando Thill acertou uma bomba de fora da área para garantir o resultado histórico.

No outro duelo da chave, a Inter de Milão segue sem vencer nesta Liga dos Campeões, ao ficar aquém do esperado no segundo tempo e apenas empatar sem gols com o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Na estreia, havia perdido para o Real Madrid por 1 a 0, em casa.

Com apenas um ponto em dois jogos, a Inter terá pela frente na próxima rodada o Sheriff, da Moldávia, no dia 19 de outubro, no San Siro. Já o Shakhtar vai encarar o Real Madrid.

GRUPO B - O Atlético de Madrid obteve uma vitória sensacional de virada sobre o Milan, no San Siro, em Milão, por 2 a 1. Os italianos começaram melhor na partida e abriram o placar com um belo gol de Rafael Leão, aos 20. Mas, aos 29, Kessie foi expulso infantilmente e a partida teve novo panorama, com os espanhóis dominando totalmente.

Com bela atuação do goleiro Maignan, o Atlético só foi empatar, aos 39, com Griezmann. Depois do empate, o Milan teve oportunidades de fazer o segundo, mas a virada do Atlético veio em penalidade máxima convertida por Suárez, aos 52 minutos.

No outro duelo do grupo, o Liverpool mostrou sua força, ao marcar 5 a 1 no Porto, em Portugal. Firmino (2), Salah (2) e Mane fizeram para o time inglês, enquanto Taremi descontou para os portugueses.

A classificação da chave mostra Liverpool, com seis, e o Atlético de Madrid, com quatro. Porto soma um e o Milan ainda não pontuou.