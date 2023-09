Shelton surpreende Tiafoe e avança às semifinais do US Open para enfrentar Djokovic

O jovem americano Ben Shelton, de apenas 20 anos e dono da 43ª posição do ranking do ATP, bateu o compatriota Frances Tiafoe, número 10 do mundo, nas quartas de final do US Open e será o adversário de Novak Djokovic nas semifinais. O triunfo foi por vantagem de 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 7/6 (9/7) e 6/2, na quadra Arthur Ashe.

Shelton exibiu um ótimo saque, não à toa acertou 14 aces, mas também demonstrou algumas fragilidades, cometendo 11 duplas faltas. De qualquer forma, foi persistente, deixou que suas qualidades sobressaíssem e reagiu de forma incrível quando precisou, salvando o set point do desempate crucial, no terceiro set, para construir a classificação rumo à sua primeira semifinal de um Grand Slam.

"Algumas vezes você tem que desligar o cérebro, fechar os olhos e apenas jogar", disse o jovem tenista sobre sua reação na terceira parcial após cometer duplas faltas consecutivas e permitir que Tiafoe levasse a decisão para o tie-break. "Talvez tenha havido um pouco desse ponto negativo, mas acabou dando certo", completou.

Com dois americanos em quadra, a torcida parecia em dúvida para quem torcer e vibrava na mesma intensidade para ambos. Conforme o tempo foi passando, contudo, os forehands canhotos de Shelton conquistaram a plateia e tiraram suspiros à medida que ele crescia cada vez mais na partida até fechar o quarto set em 6/2 e garantir a vitória.

Ben Shelton encontrará Novak Djokovic na sexta-feira para decidir quem vai para a final. Questionado se sabia contra quem jogaria em seguida, o americano fez um comentário bem humorado. "Ele ganhou 23 destes, talvez? Algo parecido? Não existe nada melhor do que isso", respondeu, referindo-se ao recorde de 23 Grand Slams conquistados pelo sérvio.