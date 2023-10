Shelton põe fim à série invicta de Sinner e vai às quartas do Masters 1000 de Xangai

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Em um confronto digno de uma final o americano Ben Shelton (número 20 do mundo) mostrou todo o seu talento nesta terça-feira ao superar o favorito Jannik Sinner por 2 sets a 1 com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (7-5) e confirmar a sua vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai em um confronto que durou duas horas e meia.

O triunfo sobre o número quatro do mundo aconteceu um dia após Shelton celebrar o seu aniversário de 21 anos. O resultado marcou a maior vitória do tenista em termos de ranking e mostra ainda a sua franca evolução diante de um rival que vem embalado.

Sinner, que vem de um título em Pequim, contabilizava sete triunfos seguidos. O início teve todos os indicativos de que o seu favoritismo seria mantido. Logo de cara, ele quebrou o serviço de Shelton e definiu a vitória com um 6 a 2 no primeiro set.

Na segunda parcial, a disputa foi bastante equilibrada. Shelton teve a chance de definir o set a seu favor em três oportunidades, mas acabou desperdiçando os set points. No entanto, após obter outra vantagem, ele aplicou um belo ace e empatou a partida.

O terceiro set precisou de um tie break para definir o vencedor. Shelton abriu uma vantagem de 4 a 0, mas permitiu a virada de Sinner, que chegou aos 5 a 4. O confronto voltou a ficar empatado e, com um erro do favorito (mandou uma bola na rede), o tenista americano comemorou a difícil vitória.

Mais três partidas foram disputadas pelo Masters de Xangai nesta terça. O húngaro Fabian Marozsan derrotou Casper Ruud por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7-3) , 3/6 e 6/4. Sebastian Korda superou o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (8-6). No outro confronto, o polonês Hubert Hurkacz bateu o chinês Zhizhen Zhang por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (8-6), 4/6 e 7/6 (7-4).