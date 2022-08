Sheilla faz ponto final na despedida e encerra carreira com festa emocionante

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na noite desta sexta-feira, Sheilla fez seu jogo de despedida do vôlei. Bicampeã olímpica, a oposta reuniu na Arena UniBH companheiras dos títulos em Pequim-2008 e Londres-2012, além de outros jogadores importantes do vôlei brasileiro. Aos 39 anos, Sheilla fez sua última partida pela seleção brasileira na Liga das Nações.

continua após publicidade .

Na última temporada, Sheilla acumulou funções na comissão técnica do Minas. Nesta sexta-feira, Sheilla e os demais convidados vestiram uniformes azul, na equipe Londres, e verde-amarelo, no time Pequim. As duas equipes carregavam o distintivo do Minas Tênis Clube.

Entre os convidados do evento, estiveram em quadra Fernanda Garay, Fofão, Macrís, Serginho Escadinha, Regiane, Natália, Gabi, Fabi, Carol Gattaz e o treinador José Roberto Guimarães.

continua após publicidade .

Ao fim do jogo, Sheilla foi jogada para o alto pelos companheiros. Ela marcou o ponto final do jogo, dando vitória para o time Pequim (2 sets a 1), lembrando a jogada de meio-fundo que coroou Sheilla na conquista do título nos Jogos Olímpicos da capital chinesa. A jogadora recebeu flores, posou para fotos com as filhas e outros parentes. Dona Terezinha, sua avó, foi responsável por entregar uma placa especial.

"Gratidão por todos que vieram e fizeram essa festa especial. Estou muito emocionada. Segurei muito para não chorar, mas esse momento iria chegar. Grata por tudo que consegui construir no vôlei. Sempre dei o meu máximo nos jogos e treinos. Tudo o que aconteceu foi por uma construção diária minha', disse Sheilla em conversa com Fabi, no SporTV, ao fim do jogo.

CARREIRA

continua após publicidade .

A atleta iniciou sua trajetória no vôlei em 1997, no Mackenzie, mas foi no Minas que conheceu seu primeiro título de Superliga, na temporada 2001/02.

No mesmo ano em que foi campeã pela primeira vez, Sheilla integrou a seleção brasileira de vôlei no Campeonato Mundial, em 2002. No ano seguinte, José Roberto Guimarães assumiu o posto no comando técnico, dando início à trajetória vitoriosa de Sheilla e do Brasil no vôlei.