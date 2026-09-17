Sharapova será atração especial no fim de semana de disputa do SP Open

Ex-número um do mundo e umas das maiores campeãs da história do tênis feminino no cenário mundial, a russa Maria Sharapova vai marcar presença em São Paulo neste final de semana para cumprir uma série de ações especiais programadas pelo Bradesco, o principal patrocinador do SP Open.

A agenda da ex-tenista, que anunciou a sua aposentadoria em 2020 inclui diferentes atividades, mas quase todas longe do público geral e mais dedicadas a clientes e convidados da marca.

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Na sexta-feira, ela estará no estande do Bradesco, localizado no chamado "boulevard" para uma sessão de autógrafos em bolinhas de tênis para os fãs. E as atividades não param por aí. No domingo, ela vai participar de ativações no espaço reservado a patrocinadores e convidados do evento, entre eles um talk show.

Com um currículo recheado de títulos e uma das atletas mais bem pagas da história, Sharapova é dona de cinco troféus de Grand Slam, tendo vencido ao menos cada um dos quatro grandes campeonatos deste nível no circuito profissional. O primeiro deles foi em Wimbledon, ainda aos 17 anos.

"Estou muito animada para voltar ao Brasil e estar presente no SP Open", afirmou a estrela, através de comunicado do banco. "Estou ansiosa para acompanhar o torneio e me reconectar com meus fãs brasileiros depois de tantos anos", completou.

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Sharapova nunca jogou oficialmente no país, mas já teve duas passagens promocionais. Após encerrar a carreira, ela passou a atuar como empresária e investidora. O Bradesco também patrocina a número 3 do mundo de duplas, Luísa Stefani, em contrato que tem duração até 2027.