Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Sharapova será atração especial no fim de semana de disputa do SP Open

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ex-número um do mundo e umas das maiores campeãs da história do tênis feminino no cenário mundial, a russa Maria Sharapova vai marcar presença em São Paulo neste final de semana para cumprir uma série de ações especiais programadas pelo Bradesco, o principal patrocinador do SP Open.

A agenda da ex-tenista, que anunciou a sua aposentadoria em 2020 inclui diferentes atividades, mas quase todas longe do público geral e mais dedicadas a clientes e convidados da marca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na sexta-feira, ela estará no estande do Bradesco, localizado no chamado "boulevard" para uma sessão de autógrafos em bolinhas de tênis para os fãs. E as atividades não param por aí. No domingo, ela vai participar de ativações no espaço reservado a patrocinadores e convidados do evento, entre eles um talk show.

Com um currículo recheado de títulos e uma das atletas mais bem pagas da história, Sharapova é dona de cinco troféus de Grand Slam, tendo vencido ao menos cada um dos quatro grandes campeonatos deste nível no circuito profissional. O primeiro deles foi em Wimbledon, ainda aos 17 anos.

"Estou muito animada para voltar ao Brasil e estar presente no SP Open", afirmou a estrela, através de comunicado do banco. "Estou ansiosa para acompanhar o torneio e me reconectar com meus fãs brasileiros depois de tantos anos", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sharapova nunca jogou oficialmente no país, mas já teve duas passagens promocionais. Após encerrar a carreira, ela passou a atuar como empresária e investidora. O Bradesco também patrocina a número 3 do mundo de duplas, Luísa Stefani, em contrato que tem duração até 2027.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Sharapova SP Open tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV