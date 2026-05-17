Shai é eleito MVP pelo segundo ano seguido e mantém hegemonia estrangeira na NBA

Pelo segundo ano consecutivo, o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, foi eleito MVP da NBA. Aos 27 anos, o astro foi o 14º jogador da história a faturar o prêmio por dois anos seguidos. A informação foi divulgada por Sham Charania, da ESPN dos Estados Unidos.

O anúncio da premiação será realizado na noite deste domingo (17). Shai estava na disputa com o sérgio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e com o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. Na final da Conferência Oeste, o atleta tem média de 31,1 pontos e de 6,6 assistências por jogo nesta temporada.

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Os estrangeiros estão dominando a premiação de MVP desde 2019. O último atleta nascido nos Estados Unidos a receber o prêmio foi James Harden, em 2017/18, na época com a camisa do Houston Rockets. Cabe ressaltar que o Golden State Warriors foi o campeão da NBA naquela temporada.

Desde então, o grego Giannis Antetokounmpo venceu duas vezes, o sérvio Nikola Jokic levou o MVP em três oportunidades, e o camaronês Joel Embiid recebeu um prêmio. O norte-americano Kareem Abdul-Jabbar é o líder histórico da lista, com seis MVP, sendo três pelo Milwaukee Bucks e três pelo Los Angeles Lakers.

Agora Shai Gilgeous-Alexander busca o segundo título da NBA, após levar a temporada passada. O Oklahoma abre a final da Conferência Oeste nesta segunda-feira (18), contra o San Antonio Spurs. Quem levar a melhor na série enfrentará o New York Knicks ou o vencedor da semifinal entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, que será definida na noite deste domingo, às 21h.