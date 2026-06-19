Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
AGENDA

Sexta-feira de Copa traz quatro jogos com destaque para duelo do Brasil

Após empate na estreia, Seleção Brasileira precisa dos três pontos para encaminhar classificação no Grupo C

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 08:00:38 Editado em 18.06.2026, 16:51:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sexta-feira de Copa traz quatro jogos com destaque para duelo do Brasil
Autor Confronto decisivo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

A Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo nesta sexta-feira (19), para um confronto decisivo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

📰 LEIA MAIS: Fora do jogo contra o Haiti, Neymar permanece em Nova Jersey para tratar lesão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após estrear com um empate diante de Marrocos, a equipe comandada tecnicamente entra pressionada por uma vitória diante do Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. O duelo é considerado de extrema importância para as pretensões brasileiras dentro do Grupo C, já que um tropeço pode complicar a classificação para a fase de mata-mata antes do último compromisso da primeira fase contra a Escócia.

Além do jogo do Brasil, a agenda do dia do Mundial oferece outras três partidas movimentando os Grupos C e D. A programação começa às 16h com o clássico entre Estados Unidos e Austrália pelo Grupo D, seguido pelo embate entre Escócia e Marrocos às 19h.

Após o encerramento do jogo da seleção nacional, a rodada se estende até a madrugada de sexta para sábado, quando Turquia e Paraguai duelam à meia-noite pelo fechamento da rodada do Grupo D.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Todos os confrontos desta sexta-feira contam com transmissão ao vivo e online de forma gratuita pela CazéTV no YouTube.

Acesse nosso vídeo no instagram (abaixo) e deixe seu palpite para o jogo de hoje da seleção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TNOnline (@sitetnonline)


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL brasil x haiti Copa 2026 Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 ESPORTES Futebol haiti jogos de hoje jogos do dia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV