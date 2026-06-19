Sexta-feira de Copa traz quatro jogos com destaque para duelo do Brasil

A Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo nesta sexta-feira (19), para um confronto decisivo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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Após estrear com um empate diante de Marrocos, a equipe comandada tecnicamente entra pressionada por uma vitória diante do Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. O duelo é considerado de extrema importância para as pretensões brasileiras dentro do Grupo C, já que um tropeço pode complicar a classificação para a fase de mata-mata antes do último compromisso da primeira fase contra a Escócia.

Além do jogo do Brasil, a agenda do dia do Mundial oferece outras três partidas movimentando os Grupos C e D. A programação começa às 16h com o clássico entre Estados Unidos e Austrália pelo Grupo D, seguido pelo embate entre Escócia e Marrocos às 19h.

Após o encerramento do jogo da seleção nacional, a rodada se estende até a madrugada de sexta para sábado, quando Turquia e Paraguai duelam à meia-noite pelo fechamento da rodada do Grupo D.

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Todos os confrontos desta sexta-feira contam com transmissão ao vivo e online de forma gratuita pela CazéTV no YouTube.

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