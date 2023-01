Sesi Franca bate Flamengo no Pedrocão e fatura o bicampeonato da Copa Super 8

(via Agência Estado)

O Sesi Franca é o novo campeão da Copa Super 8 de basquete. A equipe do interior paulista bateu o Flamengo na decisão por 76 a 65 no Ginásio Pedrocão, em Franca, no interior de São Paulo, neste sábado. Assim, se sagrou bicampeão do torneio. David Jackson, com 21 pontos e sete rebotes, foi o cestinha da partida.

Em um duelo equilibrado nos três primeiros quartos do duelo, o título ficou em aberto até o último quarto da partida, quando o Sesi Franca abriu uma vantagem de nove pontos e controlou o ritmo até faturar o troféu. A torcida chegou a entoar cantos de "olé" antes do apito final.

O primeiro quarto terminou com uma leve vantagem do Sesi Franca, que vencia por 19 a 15. Na sequência, a vantagem foi ampliada em uma boa atuação dos donos da casa, que contaram com uma bela atuação de Lucas Mariano, que finalizou a partida com 19 pontos totais.

No segundo tempo da final, o Flamengo buscou diminuir a diferença no placar e impediu o Sesi Franca de aumentar a vantagem, com o terceiro quarto sendo encerrado com o placar de 60 a 54 para o Sesi Franca.

No último quarto da final, a atuação inspirada de David Jackson fez a diferença e a equipe dona da casa se manteve à frente no placar. Com a defesa concentrada e eficiente, a vantagem chegou a nove pontos.