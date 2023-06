Sergio Rico, goleiro do PSG, tem estado de sedação retirado após acidente com cavalo

Um boletim divulgado pelo Hospital Universitário Virgen del Rocío, de Sevilha, nesta quarta-feira, informou que o goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, foi liberado do estado de sedação. O jogador, no entanto, segue ainda internado em estado grave na UTI. Ele se acidentou quando andava à cavalo e sofreu traumatismo craniano. O incidente aconteceu durante a sua folga, um dia após a conquista do Campeonato Francês.

De acordo com o boletim divulgado pela equipe médica, as últimas horas apontam para uma melhora. O hospital vem divulgando boletins desde a última terça-feira, a cada 48 horas, para falar do estado de saúde do goleiro de 29 anos.

Agora, com a sedação completamente retirada, a equipe médica do hospital vai observar a evolução do jogador para decidir os rumos do tratamento e avaliar o quadro com exames. O momento difícil tem sido compartilhado por Alba Silva, mulher do atleta, que comentou sobre o momento difícil nas redes sociais.

O atleta também contou com o apoio de seus companheiros de PSG, que o homenagearam na última rodada do Campeonato Francês. O atacante Mbappé comandou o ato de solidariedade ao companheiro no gramado.

Revelado pelo Sevilla, Rico defendeu o Fulham, da Inglaterra, antes de se transferir para o PSG, em 2019. Sem conseguir se firmar como titular, ele chegou a ser emprestado ao Mallorca no ano passado. No elenco atual, ele é reserva de Donnarumma.