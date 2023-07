Sergio Perez promete reagir na Fórmula 1 após recentes frustrações: 'Sei onde está o problema'

A alegria não é por inteiro na equipe Red Bull. Enquanto o bicampeão holandês Max Verstappen vem sobrando na temporada da Fórmula 1, o companheiro Sergio Perez decepcionou nas últimas corridas, vendo uma distância de 14 pontos se transformar em 99. Confiante em volta por cima na carreira, o mexicano diz que sabe onde está o problema e promete reação para ainda tentar brigar pelo inédito título.

Perez deu trabalho para Verstappen nas primeiras provas do ano e chegou até a ameaçar a liderança do companheiro. Mas começou a sofrer, sobretudo na disputa das pole positions, ficando para trás no grid e na briga por pódio nas corridas. No GP da Inglaterra, em Silverstone, por exemplo, terminou em sexto e subiu para 156 pontos, diante de 255 do holandês.

"Eu sei onde está o problema, e é no sábado (dia dos treinos classificatórios). Há algumas coisas que precisamos corrigir, mas o positivo é que o ritmo está lá aos domingos (corridas), no final do dia em que os pontos são dados", afirmou Perez.

"Ainda estou em segundo lugar no campeonato e tenho plena convicção de que posso dar a volta por cima na minha temporada e voltar ao nível que deveria estar", disse, confiante. "Já estarei no simulador (nesta segunda-feira), com algumas ideias de onde trabalhar e estou confiante que vamos conseguir passar por isso."

O segundo piloto da Red Bull ainda destaca o apoio que está recebendo dos chefes de equipe, Christian Horner e Helmut Marko. "Tenho total apoio da equipe, de Helmut, Christian, todos os meus engenheiros. Todo mundo na equipe sabe do que sou capaz, é apenas algo que acontece às vezes."

Disse, ainda, não ser o único a passar por momentos de instabilidade na Fórmula 1. "Já aconteceu com qualquer outro piloto, mas é assim que você supera essas situações", advertiu. "O mais importante é que mentalmente estou muito forte, estou em um ponto muito forte e não tenho dúvidas que vou superar isso."