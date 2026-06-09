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Serena Williams volta às quadras após quatro anos com festa e vitória para marido e filhas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 18:57:00 Editado em 09.06.2026, 19:07:36
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Serena Williams está oficialmente de volta às quadras. Considerada uma das melhores tenistas de todos os tempos, a norte-americana de 44 anos estreou no torneio de duplas de Queens com grande triunfo diante de um eufórico público reforçado por seu marido, Alexis Ohanian, as pequenas filhas Olympia e Adira, e celebridades, como a esquiadora Lindsey Vonn, que fizeram questão de acompanhar o momento histórico.

Assim que seu nome foi anunciado, Serena voltou a sentir todo o carinho do público que a carregou por anos ao ser ovacionada. A festa esperada por 1376 dias continuou quando pisou na lotada quadra, aplaudida, e durante a partida, ao acertar golpes especiais que a tornaram líder do ranking por diversas semanas, com direito a bolas vencedoras e aces potentes.

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Ao lado da jovem canadense Vitória Mboko, de 19 anos, Serena não deu chance para as cabeças de chave 3, a também norte-americana Nicole Melichar-Martinez e Erin Routiffe, da Nova Zelândia, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, se garantindo nas quartas de final do Torneio de Queens.

Serena vibrou muita a cada lance e mostrou-se agressiva nos serviços e também na rede. Ela definiu esse retorno às quadras como maneira de se divertir e ainda brincou. "Eu não tinha nada melhor para fazer e cansei de ficar em casa."

Visivelmente carente de ritmo, Serena também falou sério após a partida e agradeceu a Mboko pela vitória. "Ela realmente conseguiu sustentar a equipe, jogou muito bem nos momentos decisivos, e eu podia confiar nela", disse a dona de 37 títulos de Grand Slam, sendo 23 em simples. Foi ela, contudo, quem fechou a partida, com direita vencedora.

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Serena e Mboko descansam nesta quarta-feira. Elas voltam à quadra na quinta, para desafiarem a canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund, de olho em vaga na semifinal.

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Serena Williams tênis Torneio de Queens
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