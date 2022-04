Serena Williams e Hamilton negociam participação em oferta para comprar o Chelsea

Da Redação

O piloto Lewis Hamilton e a tenista Serena Williams estão envolvidos em uma negociação para investir na compra do Chelsea, conforme informações divulgadas pela emissora britânica "Sky Sports" nesta quinta-feira. A notícia é que as duas estrelas do esporte estariam dispostas a investir 20 milhões de libras (cerca de R$ 121,1 milhões) no projeto apresentado pelo empresário Martin Broughton para comprar o clube londrino.

Presidente da British Airways e ex-presidente do Liverpool, Broughton é um dos quatro candidatos ao cargo de novo dono do Chelsea, colocado à venda pelo oligarca Roman Abramovich, alvo de sanções do Reino Unido por sua relação com Vladimir Putin em meio a invasão russa à Ucrânia.

Segundo a "Sky", Hamilton e Williams estão conversando há semanas com Broughton sobre a possibilidade de cada um investir 10 milhões de libras no consórcio liderado pelo empresário britânico. O grupo já possui outros investidores fortes, como Sebastian Coe, presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo e campeão olímpico.

Representantes de Hamilton confirmaram à agência de notícias Reuters que o piloto da Mercedes aceitou participar do consórcio, mas que os valores divulgados não são precisos, sem dar maiores detalhes. Serena Williams, por sua vez, não emitiu nenhuma posição oficial sobre o assunto. A tenista, campeã de 23 Grand Slams, já faz parte do mundo dos negócios, pois é investidora do time de futebol feminino Angel City FC.

A proposta articulada por Broughton ganha força com a presença de estrelas do esporte, mas a concorrência para adquirir o Chelsea é forte. A família Ricketts, dona do Chicago Cubs, uma das principais franquias de beisebol dos EUA, é uma das candidatas. Também estão na briga nomes como Todd Boehly, coproprietário dos Los Angeles Dodgers, e Steve Pagliuca, acionista do Boston Celtics e do Atalanta.