Serena e Venus Williams recebem convite e voltarão a jogar juntas em Wimbledon

O torneio de Wimbledon terá um importante reencontro nesta temporada. As irmãs Serena e Venus Williams, duas das maiores tenistas de todos os tempos, disputarão juntas a chave de duplas do Grand Slam britânico após receberem um convite da organização para participar da competição, que começa no próximo dia 29 de junho.

A presença da dupla devolve aos gramados de Londres uma das parcerias mais vencedoras da história do tênis. Juntas, Serena e Venus conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas, sendo seis deles justamente em Wimbledon. Além disso, venceram quatro vezes o Austrália Open e duas edições tanto de Roland Garros quanto do US Open, além de acumularem três medalhas de ouro olímpicas atuando lado a lado.

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Serena, de 44 anos, havia se afastado do circuito em 2022 e retomou as competições recentemente, iniciando sua volta justamente em torneios de duplas. Sua primeira aparição ocorreu no WTA de Queen's, em Londres, onde atuou ao lado da canadense Victoria Mboko. A parceria venceu a estreia, mas acabou interrompida devido a uma lesão sofrida pela jovem tenista.

Ela, que soma 23 títulos de Grand Slam em simples, ocupa atualmente uma posição distante no ranking mundial em razão do longo período afastada das competições. Por isso, sua presença em Wimbledon dependeu do tradicional wild card concedido pela organização a atletas que, por diferentes circunstâncias, não possuem classificação suficiente para entrar diretamente na chave.

Venus Williams, por sua vez, segue participando esporadicamente de competições de simples e, aos 45 anos, mantém viva uma trajetória que a transformou em uma das figuras mais emblemáticas da modalidade. Ao lado da irmã mais nova, ela ajudou a revolucionar o tênis feminino nas últimas décadas, acumulando conquistas dentro e fora das quadras.

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Além das irmãs Williams, a organização de Wimbledon também distribuiu convites para outros nomes de destaque. O suíço Stan Wawrinka, tricampeão de Grand Slam, disputará a competição em sua última temporada como profissional, enquanto a chave de duplas masculina contará com a presença de Alexander Bublik e Nick Kyrgios, também convidados pelos organizadores.