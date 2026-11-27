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Depois do Brasil, por intermédio de Medida Provisória, a Argentina proibiu a publicidade de bets no esporte. A medida foi aprovada por unanimidade no Senado, com 72 votos favoráveis ao texto.

São dez times dos 30 da primeira divisão que possuem casas de apostas online como patrocinadores e serão atingidos com a nova lei.

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Entre os clubes estão Boca Juniors, River Plate, Racing e Independiente, principais times do país.

O partido do presidente Javier Milei fez propostas para mudar o texto original e flexibilizar a regulamentação. Porém, todas foram rejeitadas.

O texto aprovado restringe publicidade, promoção e patrocínios de bets. Há a exigência de verificação biométrica para identificar os usuários.

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As apostas agora só podem ser realizadas por cartões de débito e carteiras virtuais com saldo positivo na conta.

A pena para jogos de azar ilegais aumentou de três para oito anos de prisão, além de multa de duas a cinco vezes pelo lucro obtido.