Sem Willian, Sylvinho define equipe titular do Corinthians para sábado

Sem maiores mistérios, o técnico Sylvinho encerrou nesta sexta-feira a preparação do Corinthians para o jogo deste sábado, contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O treinador não poderá contar com o meia Willian, que sequer viajou para o Recife.

O camisa 10 do Corinthians será preservado porque apresentou desconforto no músculo posterior da coxa esquerda na rodada passada. Até deixou o gramado mais cedo contra o Bahia por conta das dores. Ele já iniciou o processo de recuperação e só deve voltar ao time na rodada seguinte, contra o Fluminense, na quarta, na Neo Química Arena.

Sem Willian, maior contratação do time para a temporada, a referência da equipe corintiana deve ser Giuliano. Ele formará o meio-campo com Cantillo e Renato Augusto. Jô, que entrou justamente no lugar de Willian no jogo passado, será titular neste sábado, compondo trio ofensivo com Gabriel Pereira e Roger Guedes.

Nesta sexta, Sylvinho organizou uma atividade de rondo, seguida de um trabalho de posse de bola em espaço reduzido no gramado do estádio dos Aflitos, do Náutico. Os goleiros Cássio, Matheus Donelli e Caíque França fizeram treino específico com o preparador Marcelo Carpes. Na sequência, o grupo entrou em concentração até o momento da partida.

Para o confronto deste sábado, o treinador vai escalar Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô.

Em momento favorável na temporada, o Corinthians está há dez jogos sem perder. Vem de vitória sobre o Bahia, por 3 a 1, e já ocupa o quinto lugar da tabela. Só não ascendeu mais na classificação por causa dos seguidos empates. Foram quatro nos últimos seis jogos.