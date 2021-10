Sem Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez, Abel arma Palmeiras para pegar América-MG

Da Redação

Dez pontos atrás do líder Atlético-MG na classificação do Campeonato Brasileiro, o time do Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 com o Juventude, neste domingo, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira começou a pensar na equipe que vai colocar em campo, diante do América-MG, nesta quarta, às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel não poderá contar com o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que vão defender as suas seleções na disputa das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Sem os atletas que enfrentaram o Juventude, mas com a participação de jogadores do time sub-20, Abel orientou uma atividade para aperfeiçoar o controle de bola e a troca de passes, sob forte marcação.

O elenco alviverde treina novamente nesta terça-feira, às 10h, e embarca à tarde para a capital mineira. No primeiro turno, em 20 de junho, em São Paulo, o Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 1 de virada, com dois gols do atacante Willian.