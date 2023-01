Sem vaias, Djokovic vence em retorno ao Aberto da Austrália após deportação

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Em um retorno mais tranquilo do que o esperado, Novak Djokovic obteve grande vitória em sua estreia no Aberto da Austrália nesta terça-feira. O tenista não enfrentou vaias e até contou com bom apoio das arquibancadas da Rod Laver Arena, recheada de torcedores sérvios, no triunfo sobre o espanhol Roberto Carballes Baena um ano após ser deportado, por ter entrado no país sem um comprovante de vacinação contra a covid-19.

O ex-número 1 do mundo foi exaltado por seus compatriotas, que exibiram diversas bandeiras da Sérvia nas arquibancadas ao longo do jogo, e praticamente não ouviu vaias ou ofensas, o que era um grande temor da organização do torneio nas últimas semanas. A direção do Aberto da Austrália chegou a prometer punições para quem atrapalhasse os jogos do sérvio.

Ao fim da partida, Djokovic concedeu a tradicional e rápida entrevista ainda em quadra, onde aproveitou para elogiar a torcida australiana e o torneio do Grand Slam onde mais brilhou na carreira, com novo troféus até agora. Novamente, vaias não foram ouvidas enquanto o sérvio falava em inglês na entrevista.

Ele também exaltou seus pais, presentes na partida. Em 2022, seu pai, Srdjan Djokovic convocou até manifestações na Sérvia para pressionar a Austrália a aceitar seu filho na competição. Não faltaram ofensas e teorias conspiratórias por parte de Srdjan tendo como alvo as autoridades australianas.

A grande polêmica protagonizada por Djokovic em 2022 foi um dos maiores escândalos da história do tênis. Ele havia entrado no país com uma autorização especial dos organizadores do Aberto da Austrália, mas foi barrado por autoridades do país por não apresentar comprovante de vacinação.

O caso ganhou repercussão internacional e se tornou combustível da polarização política, principalmente por parte dos que rejeitam vacinas pelo mundo. Na Austrália, a situação incomum vivida por Djokovic, já dentro do país, mas sem a devida autorização, acabou na Justiça, que decidiu pela deportação do tenista.

Pelas leis do país, o sérvio deveria ficar impedido de entrar na Austrália pelos três anos seguintes. Mas as autoridades locais decidiram revogar a proibição em novembro. E, como as regras sanitárias do país foram flexibilizadas, sem mais a necessidade de apresentar comprovante de vacinação, o tenista pôde entrar normalmente na competição neste ano.

Em seu retorno à quadra central do Aberto da Austrália, Djokovic mostrou força diante de Carballes Baena e venceu por 3 três a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0, em pouco mais de duas horas de partida. O duelo foi marcado por longas trocas de bola, ralis empolgantes e equilíbrio nos dois primeiros sets.

No primeiro, o espanhol teve as primeiras chances, mas desperdiçou seus break points. Na sequência, Djokovic reagiu prontamente e faturou a primeira quebra de saque da partida, encaminhando a parcial. No segundo set, a quebra veio no sétimo game: 4/3.

E, depois do equilíbrio nas duas primeiras parciais, Djokovic aproveitou o abatimento do espanhol para deslanchar no confronto. Ele aplicou um "pneu" no adversário, que terminou a parcial sem vencer um game sequer.

Na segunda rodada, o sérvio vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Enzo Couacaud e o boliviano Hugo Dellien. A partida será disputada na quarta porque a programação desta terça foi prejudicada pelo calor extremo, no início do dia, e a chuva, na rodada noturna (pelo horário local).