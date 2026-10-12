Sem Tite à beira do campo, Botafogo busca reação contra o Coritiba no Brasileirão

O Botafogo visita o Coritiba nesta segunda-feira (12), às 16h, no estádio Couto Pereira, em busca de sua primeira vitória sob o comando de Tite e de pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela 30ª rodada e coloca frente a frente duas equipes que querem reagir na reta final da competição.

A situação é incomoda para o Botafogo, que perdeu seus dois primeiros jogos desde a chegada de Tite. Acabou derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol, fora de casa, antes da pausa para a Data Fifa, e voltou a tropeçar na retomada, com revés por 2 a 1 para o Vasco, no clássico disputado no Nilton Santos. Com 35 pontos, vê a proximidade da zona de rebaixamento aumentar a pressão por resultados positivos.

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O Coritiba também atravessa um momento complicado e soma quatro partidas consecutivas sem vencer. Além disso, o time comandado por Fernando Seabra vem de duas goleadas sofridas diante de rivais cariocas, perdendo por 5 a 0 para o Vasco, em São Januário, e por 4 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. Com 38 pontos, o clube paranaense quer reencontrar o caminho das vitórias para voltar a sonhar com uma vaga em competições continentais.

O técnico Tite não estará na beira do campo. O comandante foi punido com um cartão vermelho na última rodada ao invadir o campo durante comemoração do gol anulado de Tiquinho Soares. Matheus Bachi, seu filho e auxiliar técnico, vai ficar no banco de reservas.

Além da ausência de Tite, o Botafogo não deve contar com o lateral-direito Vitinho e o zagueiro Arthur Chaves. No clássico contra o Vasco, o primeiro sofreu um trauma na cervical sem concussão cerebral, enquanto o segundo teve um trauma na bacia e abdômen. As ausências abrem espaço para Mateo Ponte e Lucas Monzón ganharem oportunidades.

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A má atuação de Cristian Medina contra o Vasco colocou uma pulga atrás da orelha da comissão técnica, que avalia as opções disponíveis e deve fazer uma mudança. O experiente volante Allan e Domingos Andrade são nomes que podem receber chance no lugar do argentino.

Tite analisou a má fase do ataque, que conta com Arthur Cabral, Kadir e Tiquinho Soares como opções. O comandante falou sobre os jogadores que movimentam a disputa, sendo que Cabral, titular nos últimos jogos, vem sendo alvo de críticas constantes da torcida.

"Conversei com Arthur Cabral e posso falar desses dois jogos sob o meu comando. Conversei com o Kadir e com o Tiquinho também. São características semelhantes do Cabral e do Tiquinho de jogar como pivô em uma área mais central do gramado. O Kadir já é um jogador de atacar espaços, de ter mais velocidade. Sei da qualidade do Cabral, sei também dos números. Ele pode melhorar, com trabalho e persistência", afirmou o treinador.

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O zagueiro Kaio Pantaleão, o volante Edenílson e o meia Jordan Barrera estão no departamento médico e são ausências confirmadas.

Já o Coritiba conta com reforços de peso. O goleiro Pedro Morisco, preservado contra o Fluminense após defender a seleção brasileira, e os atacantes Keno e Joaquin Lavega, que não enfrentaram o clube carioca por questões contratuais, voltam a ser opções. Morisco e Lavega serão titulares, enquanto Keno ficará no banco de reservas.

O zagueiro Jacy, substituído na última rodada com dores musculares, será reavaliado e segue como dúvida. Tiago Cóser, desfalque por conta de um desconforto, também deve ser desfalque. Maicon e Bruno Melo podem formar a dupla de zaga contra o Botafogo.

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Seabra lamentou a má fase do Coritiba no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas destacou que a equipe tem capacidade de dar a volta por cima na reta final da temporada e voltar ao caminho das vitórias.

"É uma fase difícil, mas de uma equipe que também já se provou competitiva e consistente. Vamos nos adaptar, ler o momento e fazer os ajustes que são precisos. Todos podem ter certeza de que a gente vai com o espírito competitivo para o próximo jogo", comentou.

O atacante Lucas Ronier e o lateral-direito Lucas Taverna, ambos machucados, não estão à disposição de Fernando Seabra.

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FICHA TÉCNICA

CORITIBA X BOTAFOGO

CORITIBA - Pedro Morisco; Fabricio Bustos, Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Joaquin Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra

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BOTAFOGO - Gabriel Batista; Mateo Ponte, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Allan, Huguinho e Danilo Santos; Hakim Ziyech, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Matheus Bachi (Interino).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP)

DATA - 12/10

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HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)