Sem técnico, Ponte Preta estreia contra novato da Série B

A Ponte Preta inicia seu principal objetivo no ano ainda sem técnico. Após o "rebaixamento" de Fábio Moreno, o auxiliar Sandro Forner terá a missão de comandar o clube paulista na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brusque, no domingo, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer.

Vice-campeã no Troféu do Interior, a Ponte Preta disputará pela décima vez, a quarta seguida, a Série B de pontos corridos. O Brusque, eliminado na semifinal do Catarinense pelo campeão Avaí, debutará na divisão após o inédito acesso na Série C em 2020.

Na Ponte Preta, Forner não poderá contar com o goleiro Ivan, que ainda tenta se recuperar totalmente. Ygor Vinhas seguirá no time titular. Após a saída do zagueiro Luizão, Ednei deverá assumir o posto. Ele, porém, não joga desde fevereiro por conta de uma lesão no tornozelo. Thiago Lopes fica como segunda opção. Na lateral direita, sem Apodi, Felipe Albuquerque deverá assumir a posição. Assim, Jean Carlos irá para a lateral esquerda.

O lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e o atacante Richard foram contratados para a Série B, mas ainda buscam 100% na condição física e também a regularização.

No Brusque, o atacante Edu, após dez meses parado por conta de uma lesão no joelho direito, será a grande novidade. Ele volta em um momento importante após as saídas de Bruno Mota e Júnior Pirambu.

No meio-campo, Alex Ruan deve ficar com a vaga de Maurício Garcez, que se envolveu em polêmica sobre uma possível transferência. Há ainda duas dúvidas no meio. Bruno Alves e Jhon Cley disputam espaço. Já Vivico é um desfalque certo. Ele está entregue ao departamento médico.

"Não é só na primeira rodada que temos que fazer um bom jogo. Claro que é muito importante estrear bem pelo resultado positivo, a gente sempre trabalha para tentar ganhar os jogos e desempenhar bem o jogo. Às vezes não conseguimos. Mas o objetivo é não só nesta partida, mas em todas, para somarmos pontos o bastante e conseguirmos a permanência na Série B", disse o técnico Jerson Testoni.